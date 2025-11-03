Flash Liquidity Token (FLP.1) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 24h alacsony $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 24h magas 24h alacsony $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 24h magas $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Minden idők csúcspontja $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Legalacsonyabb ár $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Árváltozás (1H) -1.04% Árváltozás (1D) -1.37% Árváltozás (7D) -6.00% Árváltozás (7D) -6.00%

Flash Liquidity Token (FLP.1) valós idejű ár: $1.38. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLP.1 legalacsonyabb ára $ 1.38, legmagasabb ára pedig $ 1.41 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLP.1 valaha volt legmagasabb ára $ 1.58, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.18 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLP.1 változása a következő volt: -1.04% az elmúlt órában, -1.37% az elmúlt 24 órában, és -6.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flash Liquidity Token (FLP.1) piaci információk

Piaci érték $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M Forgalomban lévő készlet 3.50M 3.50M 3.50M Teljes tokenszám 3,504,243.447767 3,504,243.447767 3,504,243.447767

A(z) Flash Liquidity Token jelenlegi piaci plafonja $ 4.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FLP.1 keringésben lévő tokenszáma 3.50M, és a teljes tokenszám 3504243.447767. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.84M.