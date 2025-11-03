TőzsdeDEX+
A(z) élő Flash Liquidity Token ár ma 1.38 USD. Kövesd nyomon a(z) FLP.1 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FLP.1 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Flash Liquidity Token ár ma 1.38 USD. Kövesd nyomon a(z) FLP.1 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FLP.1 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FLP.1

FLP.1 árinformációk

Mi a(z) FLP.1

FLP.1 fehér könyv

FLP.1 hivatalos webhely

FLP.1 tokenomikai adatai

FLP.1 árelőrejelzés

Flash Liquidity Token Logó

Flash Liquidity Token Ár (FLP.1)

Nem listázott

1 FLP.1-USD élő ár:

$1.38
$1.38$1.38
-1.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Flash Liquidity Token (FLP.1) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:19:56 (UTC+8)

Flash Liquidity Token (FLP.1) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.38
$ 1.38$ 1.38
24h alacsony
$ 1.41
$ 1.41$ 1.41
24h magas

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 1.58
$ 1.58$ 1.58

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

-1.04%

-1.37%

-6.00%

-6.00%

Flash Liquidity Token (FLP.1) valós idejű ár: $1.38. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLP.1 legalacsonyabb ára $ 1.38, legmagasabb ára pedig $ 1.41 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLP.1 valaha volt legmagasabb ára $ 1.58, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.18 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLP.1 változása a következő volt: -1.04% az elmúlt órában, -1.37% az elmúlt 24 órában, és -6.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flash Liquidity Token (FLP.1) piaci információk

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

--
----

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

3.50M
3.50M 3.50M

3,504,243.447767
3,504,243.447767 3,504,243.447767

A(z) Flash Liquidity Token jelenlegi piaci plafonja $ 4.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FLP.1 keringésben lévő tokenszáma 3.50M, és a teljes tokenszám 3504243.447767. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.84M.

Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőzmények USD

A(z) Flash Liquidity TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.019194586543094.
A(z) Flash Liquidity Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1510139520.
A(z) Flash Liquidity Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0897750720.
A(z) Flash Liquidity Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0227465081190096.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.019194586543094-1.37%
30 nap$ -0.1510139520-10.94%
60 nap$ -0.0897750720-6.50%
90 nap$ +0.0227465081190096+1.68%

Mi a(z) Flash Liquidity Token (FLP.1)

Flash Trade is a decentralized asset-backed perpetuals and spot exchange on Solana that lets you trade with up to 100x leverage, low fees, and minimal price impact.

Flash’s trading activity is supported by a unique pool-to-peer model. Liquidity providers are rewarded with real yield generated from fees collected from trading activities. The protocol incorporates dynamic pricing via Pyth and a novel backup oracle system to ensure maximum uptime.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Flash Liquidity Token (FLP.1) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Flash Liquidity Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Flash Liquidity Token (FLP.1) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Flash Liquidity Token (FLP.1) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Flash Liquidity Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Flash Liquidity Token árelőrejelzését most!

FLP.1 helyi valutákra

Flash Liquidity Token (FLP.1) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Flash Liquidity Token (FLP.1) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FLP.1 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Flash Liquidity Token (FLP.1)

Mennyit ér ma a(z) Flash Liquidity Token (FLP.1)?
A(z) élő FLP.1 ár a(z) USD esetében 1.38 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FLP.1 ára a(z) USD esetében?
A(z) FLP.1 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.38. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Flash Liquidity Token piaci plafonja?
A(z) FLP.1 piaci plafonja $ 4.84M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FLP.1 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FLP.1 keringésben lévő tokenszáma 3.50M USD.
Mi volt a(z) FLP.1 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FLP.1 mindenkori legmagasabb ára 1.58 USD.
Mi volt a(z) FLP.1 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FLP.1 mindenkori legalacsonyabb ára 1.18 USD.
Mekkora a(z) FLP.1 kereskedési volumene?
A(z) FLP.1 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FLP.1 ára emelkedni fog idén?
A(z) FLP.1 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FLP.1 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:19:56 (UTC+8)

Flash Liquidity Token (FLP.1) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

