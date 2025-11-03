Beta Trader (BETA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Beta Trader árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) BETA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Beta Trader árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Beta Trader árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:55:20 (UTC+8)

Beta Trader árelőrejelzése 2025-2050 USD

Beta Trader (BETA) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Beta Trader ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000013.

Beta Trader (BETA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Beta Trader ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000014.

Beta Trader (BETA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BETA 2027-re jelzett ára $ 0.000015 10.25% növekedési aránnyal.

Beta Trader (BETA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BETA 2028-ra jelzett ára $ 0.000016 15.76% növekedési aránnyal.

Beta Trader (BETA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BETA 2029-es célára $ 0.000016 21.55% növekedési aránnyal.

Beta Trader (BETA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BETA 2030-as célára $ 0.000017 27.63% növekedési aránnyal.

Beta Trader (BETA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Beta Trader ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000029.

Beta Trader (BETA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Beta Trader ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000047.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000013
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000014
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000015
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000016
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000016
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000017
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000018
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000019
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000020
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000021
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000022
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000023
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000025
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000026
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000027
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000029
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Beta Trader rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000013
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000013
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000013
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000014
    0.41%
Beta Trader (BETA) árelőrejelzése ma

A(z) BETA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000013. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Beta Trader (BETA) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) BETA árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000013. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Beta Trader (BETA) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) BETA árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000013. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Beta Trader (BETA) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) BETA előrejelzett ára $0.000014. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Beta Trader árstatisztikák

A legfrissebb BETA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) BETA 998.65M keringésben lévő tokenszámmal és $ 13.94K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Beta Trader Korábbi ár

A(z) Beta Trader élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Beta Trader jelenlegi ára 0.000013USD. A(z) Beta Trader (BETA) forgalomban lévő kínálata 998.65M BETA, így piaci kapitalizációja $13,937.5.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -4.78%
    $ 0
    $ 0.000015
    $ 0.000013
  • 7 nap
    -15.55%
    $ -0.000002
    $ 0.000019
    $ 0.000013
  • 30 nap
    -30.56%
    $ -0.000004
    $ 0.000019
    $ 0.000013
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Beta Trader árfolyama $0 értékben változott, ami -4.78%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Beta Trader legmagasabb kereskedési értéke $0.000019, míg a legalacsonyabb $0.000013 volt. Az árváltozás mértéke -15.55% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) BETA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Beta Trader -30.56%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000004 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) BETA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Beta Trader (BETA) árelőrejelzési modul?

A(z) Beta Trader árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) BETA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Beta Trader következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) BETA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Beta Trader árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) BETA jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) BETA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Beta Trader jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) BETA árelőrejelzés?

BETA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:55:20 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.