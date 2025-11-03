Beta Trader (BETA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001396 $ 0.00001396 $ 0.00001396 24h alacsony $ 0.00001504 $ 0.00001504 $ 0.00001504 24h magas 24h alacsony $ 0.00001396$ 0.00001396 $ 0.00001396 24h magas $ 0.00001504$ 0.00001504 $ 0.00001504 Minden idők csúcspontja $ 0.00442072$ 0.00442072 $ 0.00442072 Legalacsonyabb ár $ 0.00001071$ 0.00001071 $ 0.00001071 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -4.78% Árváltozás (7D) -15.55% Árváltozás (7D) -15.55%

Beta Trader (BETA) valós idejű ár: $0.00001396. Az elmúlt 24 órában, a(z)BETA legalacsonyabb ára $ 0.00001396, legmagasabb ára pedig $ 0.00001504 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BETA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00442072, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001071 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BETA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -4.78% az elmúlt 24 órában, és -15.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Beta Trader (BETA) piaci információk

Piaci érték $ 13.94K$ 13.94K $ 13.94K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 13.94K$ 13.94K $ 13.94K Forgalomban lévő készlet 998.65M 998.65M 998.65M Teljes tokenszám 998,645,248.223 998,645,248.223 998,645,248.223

A(z) Beta Trader jelenlegi piaci plafonja $ 13.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BETA keringésben lévő tokenszáma 998.65M, és a teljes tokenszám 998645248.223. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.94K.