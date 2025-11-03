TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Beta Trader ár ma 0.00001396 USD. Kövesd nyomon a(z) BETA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BETA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Beta Trader ár ma 0.00001396 USD. Kövesd nyomon a(z) BETA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BETA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BETA

BETA árinformációk

Mi a(z) BETA

BETA hivatalos webhely

BETA tokenomikai adatai

BETA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Beta Trader Logó

Beta Trader Ár (BETA)

Nem listázott

1 BETA-USD élő ár:

--
----
-4.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Beta Trader (BETA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:14:48 (UTC+8)

Beta Trader (BETA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00001396
$ 0.00001396$ 0.00001396
24h alacsony
$ 0.00001504
$ 0.00001504$ 0.00001504
24h magas

$ 0.00001396
$ 0.00001396$ 0.00001396

$ 0.00001504
$ 0.00001504$ 0.00001504

$ 0.00442072
$ 0.00442072$ 0.00442072

$ 0.00001071
$ 0.00001071$ 0.00001071

--

-4.78%

-15.55%

-15.55%

Beta Trader (BETA) valós idejű ár: $0.00001396. Az elmúlt 24 órában, a(z)BETA legalacsonyabb ára $ 0.00001396, legmagasabb ára pedig $ 0.00001504 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BETA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00442072, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001071 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BETA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -4.78% az elmúlt 24 órában, és -15.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Beta Trader (BETA) piaci információk

$ 13.94K
$ 13.94K$ 13.94K

--
----

$ 13.94K
$ 13.94K$ 13.94K

998.65M
998.65M 998.65M

998,645,248.223
998,645,248.223 998,645,248.223

A(z) Beta Trader jelenlegi piaci plafonja $ 13.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BETA keringésben lévő tokenszáma 998.65M, és a teljes tokenszám 998645248.223. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.94K.

Beta Trader (BETA) árelőzmények USD

A(z) Beta TraderUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Beta Trader USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000042579.
A(z) Beta Trader USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000035523.
A(z) Beta Trader USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000002563270575826766.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.78%
30 nap$ -0.0000042579-30.50%
60 nap$ -0.0000035523-25.44%
90 nap$ -0.000002563270575826766-15.51%

Mi a(z) Beta Trader (BETA)

Beta Trader (BETA) is a community-focused token dedicated to capturing the dynamic and humorous aspects of crypto culture. Driven by Beta Trader AI, the project continuously scans pump.fun thread comments, transforming them into a curated collection of crypto-themed memes on its Telegram platform. This round-the-clock automation aims to create a unique and expansive meme catalog, reflecting the voice of the community and crypto’s fast-paced trends.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Beta Trader (BETA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Beta Trader árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Beta Trader (BETA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Beta Trader (BETA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Beta Trader rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Beta Trader árelőrejelzését most!

BETA helyi valutákra

Beta Trader (BETA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Beta Trader (BETA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BETA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Beta Trader (BETA)

Mennyit ér ma a(z) Beta Trader (BETA)?
A(z) élő BETA ár a(z) USD esetében 0.00001396 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BETA ára a(z) USD esetében?
A(z) BETA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001396. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Beta Trader piaci plafonja?
A(z) BETA piaci plafonja $ 13.94K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BETA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BETA keringésben lévő tokenszáma 998.65M USD.
Mi volt a(z) BETA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BETA mindenkori legmagasabb ára 0.00442072 USD.
Mi volt a(z) BETA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BETA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001071 USD.
Mekkora a(z) BETA kereskedési volumene?
A(z) BETA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BETA ára emelkedni fog idén?
A(z) BETA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BETA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:14:48 (UTC+8)

Beta Trader (BETA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,586.55
$107,586.55$107,586.55

-2.29%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,713.46
$3,713.46$3,713.46

-3.62%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.24
$176.24$176.24

-4.10%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0601
$1.0601$1.0601

-15.99%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,713.46
$3,713.46$3,713.46

-3.62%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,586.55
$107,586.55$107,586.55

-2.29%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.24
$176.24$176.24

-4.10%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4167
$2.4167$2.4167

-3.32%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0601
$1.0601$1.0601

-15.99%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08460
$0.08460$0.08460

+746.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0289
$0.0289$0.0289

-89.99%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05421
$0.05421$0.05421

-1.82%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001394
$0.000000001394$0.000000001394

+220.45%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000567
$0.0000567$0.0000567

+125.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006063
$0.00006063$0.00006063

+65.61%

0G Logó

0G

0G

$1.432
$1.432$1.432

+48.24%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000384
$0.0000384$0.0000384

+39.13%