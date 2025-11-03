Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzés (USD)

A(z) Base Velocimeter árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) BVM a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Base Velocimeter árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Base Velocimeter árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:53:39 (UTC+8)

Base Velocimeter árelőrejelzése 2025-2050 USD

Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Base Velocimeter ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.003443.

Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Base Velocimeter ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.003616.

Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BVM 2027-re jelzett ára $ 0.003796 10.25% növekedési aránnyal.

Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BVM 2028-ra jelzett ára $ 0.003986 15.76% növekedési aránnyal.

Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BVM 2029-es célára $ 0.004185 21.55% növekedési aránnyal.

Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BVM 2030-as célára $ 0.004395 27.63% növekedési aránnyal.

Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Base Velocimeter ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.007159.

Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Base Velocimeter ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.011661.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.003443
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003616
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003796
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003986
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004185
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004395
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004615
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004845
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.005088
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005342
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005609
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005890
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006184
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006493
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006818
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007159
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Base Velocimeter rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.003443
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.003444
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.003447
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.003457
    0.41%
Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzése ma

A(z) BVM előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.003443. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) BVM árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.003444. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) BVM árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.003447. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Base Velocimeter (BVM) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) BVM előrejelzett ára $0.003457. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Base Velocimeter árstatisztikák

--
----

--

$ 19.92K
$ 19.92K$ 19.92K

5.78M
5.78M 5.78M

--
----

--

A legfrissebb BVM ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) BVM 5.78M keringésben lévő tokenszámmal és $ 19.92K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Base Velocimeter Korábbi ár

A(z) Base Velocimeter élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Base Velocimeter jelenlegi ára 0.003443USD. A(z) Base Velocimeter (BVM) forgalomban lévő kínálata 5.78M BVM, így piaci kapitalizációja $19,920.56.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    0.76%
    $ 0
    $ 0.003449
    $ 0.003389
  • 7 nap
    -10.76%
    $ -0.000370
    $ 0.006618
    $ 0.003315
  • 30 nap
    -48.03%
    $ -0.001654
    $ 0.006618
    $ 0.003315
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Base Velocimeter árfolyama $0 értékben változott, ami 0.76%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Base Velocimeter legmagasabb kereskedési értéke $0.006618, míg a legalacsonyabb $0.003315 volt. Az árváltozás mértéke -10.76% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) BVM további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Base Velocimeter -48.03%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001654 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) BVM esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzési modul?

A(z) Base Velocimeter árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) BVM lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Base Velocimeter következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) BVM tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Base Velocimeter árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) BVM jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) BVM lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Base Velocimeter jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) BVM árelőrejelzés?

BVM Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: BVM?
Az előrejelzéseid szerint a(z) BVM -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) BVM árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Base Velocimeter (BVM) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett BVM ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 BVM 2026-ban?
1 Base Velocimeter (BVM) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) BVM 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) BVM előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Base Velocimeter (BVM) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 BVM 2027-ig.
Mi a(z) BVM becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Base Velocimeter (BVM) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) BVM becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Base Velocimeter (BVM) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 BVM 2030-ban?
1 Base Velocimeter (BVM) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) BVM 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) BVM árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Base Velocimeter (BVM) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 BVM 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:53:39 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.