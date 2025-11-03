TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Base Velocimeter ár ma 0.00344382 USD. Kövesd nyomon a(z) BVM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BVM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Base Velocimeter ár ma 0.00344382 USD. Kövesd nyomon a(z) BVM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BVM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BVM

BVM árinformációk

Mi a(z) BVM

BVM hivatalos webhely

BVM tokenomikai adatai

BVM árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Base Velocimeter Logó

Base Velocimeter Ár (BVM)

Nem listázott

1 BVM-USD élő ár:

$0.00344382
$0.00344382$0.00344382
+0.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Base Velocimeter (BVM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:13:46 (UTC+8)

Base Velocimeter (BVM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00338994
$ 0.00338994$ 0.00338994
24h alacsony
$ 0.00344969
$ 0.00344969$ 0.00344969
24h magas

$ 0.00338994
$ 0.00338994$ 0.00338994

$ 0.00344969
$ 0.00344969$ 0.00344969

$ 0.787331
$ 0.787331$ 0.787331

$ 0.00138317
$ 0.00138317$ 0.00138317

--

+0.21%

-12.12%

-12.12%

Base Velocimeter (BVM) valós idejű ár: $0.00344382. Az elmúlt 24 órában, a(z)BVM legalacsonyabb ára $ 0.00338994, legmagasabb ára pedig $ 0.00344969 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BVM valaha volt legmagasabb ára $ 0.787331, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00138317 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BVM változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.21% az elmúlt 24 órában, és -12.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Base Velocimeter (BVM) piaci információk

$ 19.92K
$ 19.92K$ 19.92K

--
----

$ 51.93K
$ 51.93K$ 51.93K

5.78M
5.78M 5.78M

15,080,484.71884907
15,080,484.71884907 15,080,484.71884907

A(z) Base Velocimeter jelenlegi piaci plafonja $ 19.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BVM keringésben lévő tokenszáma 5.78M, és a teljes tokenszám 15080484.71884907. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 51.93K.

Base Velocimeter (BVM) árelőzmények USD

A(z) Base VelocimeterUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Base Velocimeter USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0016633809.
A(z) Base Velocimeter USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0031112695.
A(z) Base Velocimeter USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0018331060153746795.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.21%
30 nap$ -0.0016633809-48.30%
60 nap$ +0.0031112695+90.34%
90 nap$ +0.0018331060153746795+113.81%

Mi a(z) Base Velocimeter (BVM)

What is the project about? ve33 Dex on Base

What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=

History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.

What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.

What can your token be used for?

Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Base Velocimeter (BVM) Erőforrás

Hivatalos webhely

Base Velocimeter árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Base Velocimeter (BVM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Base Velocimeter (BVM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Base Velocimeter rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Base Velocimeter árelőrejelzését most!

BVM helyi valutákra

Base Velocimeter (BVM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Base Velocimeter (BVM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BVM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Base Velocimeter (BVM)

Mennyit ér ma a(z) Base Velocimeter (BVM)?
A(z) élő BVM ár a(z) USD esetében 0.00344382 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BVM ára a(z) USD esetében?
A(z) BVM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00344382. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Base Velocimeter piaci plafonja?
A(z) BVM piaci plafonja $ 19.92K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BVM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BVM keringésben lévő tokenszáma 5.78M USD.
Mi volt a(z) BVM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BVM mindenkori legmagasabb ára 0.787331 USD.
Mi volt a(z) BVM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BVM mindenkori legalacsonyabb ára 0.00138317 USD.
Mekkora a(z) BVM kereskedési volumene?
A(z) BVM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BVM ára emelkedni fog idén?
A(z) BVM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BVM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:13:46 (UTC+8)

Base Velocimeter (BVM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,666.99
$107,666.99$107,666.99

-2.21%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,716.54
$3,716.54$3,716.54

-3.54%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.49
$176.49$176.49

-3.96%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0610
$1.0610$1.0610

-15.92%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,716.54
$3,716.54$3,716.54

-3.54%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,666.99
$107,666.99$107,666.99

-2.21%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.49
$176.49$176.49

-3.96%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4194
$2.4194$2.4194

-3.22%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0610
$1.0610$1.0610

-15.92%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09040
$0.09040$0.09040

+804.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0285
$0.0285$0.0285

-90.13%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05421
$0.05421$0.05421

-1.82%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001605
$0.000000001605$0.000000001605

+268.96%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000567
$0.0000567$0.0000567

+125.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006081
$0.00006081$0.00006081

+66.10%

0G Logó

0G

0G

$1.428
$1.428$1.428

+47.82%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000387
$0.0000387$0.0000387

+40.21%