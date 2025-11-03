Base Velocimeter (BVM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00338994 $ 0.00338994 $ 0.00338994 24h alacsony $ 0.00344969 $ 0.00344969 $ 0.00344969 24h magas 24h alacsony $ 0.00338994$ 0.00338994 $ 0.00338994 24h magas $ 0.00344969$ 0.00344969 $ 0.00344969 Minden idők csúcspontja $ 0.787331$ 0.787331 $ 0.787331 Legalacsonyabb ár $ 0.00138317$ 0.00138317 $ 0.00138317 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.21% Árváltozás (7D) -12.12% Árváltozás (7D) -12.12%

Base Velocimeter (BVM) valós idejű ár: $0.00344382. Az elmúlt 24 órában, a(z)BVM legalacsonyabb ára $ 0.00338994, legmagasabb ára pedig $ 0.00344969 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BVM valaha volt legmagasabb ára $ 0.787331, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00138317 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BVM változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.21% az elmúlt 24 órában, és -12.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Base Velocimeter (BVM) piaci információk

Piaci érték $ 19.92K$ 19.92K $ 19.92K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 51.93K$ 51.93K $ 51.93K Forgalomban lévő készlet 5.78M 5.78M 5.78M Teljes tokenszám 15,080,484.71884907 15,080,484.71884907 15,080,484.71884907

A(z) Base Velocimeter jelenlegi piaci plafonja $ 19.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BVM keringésben lévő tokenszáma 5.78M, és a teljes tokenszám 15080484.71884907. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 51.93K.