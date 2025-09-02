Više o TDE

TDE Informacije o cijeni

TDE Bijela knjiga

TDE Službena web stranica

TDE Tokenomija

TDE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Trader Logotip

Trader Cijena (TDE)

Neuvršten

1 TDE u USD cijena uživo:

$1.61
$1.61$1.61
+1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Trader (TDE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:16:51 (UTC+8)

Trader (TDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.58
$ 1.58$ 1.58
24-satna najniža cijena
$ 1.63
$ 1.63$ 1.63
24-satna najviša cijena

$ 1.58
$ 1.58$ 1.58

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 5.15
$ 5.15$ 5.15

$ 0.545218
$ 0.545218$ 0.545218

-0.65%

+1.17%

-5.12%

-5.12%

Trader (TDE) cijena u stvarnom vremenu je $1.61. Tijekom protekla 24 sata, TDEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.58 i najviše cijene $ 1.63, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TDE je $ 5.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.545218.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TDE se promijenio za -0.65% u posljednjih sat vremena, +1.17% u posljednjih 24 sata i -5.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trader (TDE)

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

944.90K
944.90K 944.90K

944,898.385390486
944,898.385390486 944,898.385390486

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trader je $ 1.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TDE je 944.90K, s ukupnom količinom od 944898.385390486. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.52M.

Trader (TDE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Trader u USD iznosila je $ +0.01860076.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Trader u USD iznosila je $ -0.1366295910.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Trader u USD iznosila je $ +0.9233929600.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Trader u USD iznosila je $ +0.6873987862916639.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01860076+1.17%
30 dana$ -0.1366295910-8.48%
60 dana$ +0.9233929600+57.35%
90 dana$ +0.6873987862916639+74.51%

Što je Trader (TDE)

The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Trader Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Trader (TDE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Trader (TDE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Trader.

Provjerite Trader predviđanje cijene sada!

TDE u lokalnim valutama

Trader (TDE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Trader (TDE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TDE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Trader (TDE)

Koliko Trader (TDE) vrijedi danas?
Cijena TDE uživo u USD je 1.61 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TDE u USD?
Trenutačna cijena TDE u USD je $ 1.61. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Trader?
Tržišna kapitalizacija za TDE je $ 1.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TDE?
Količina u optjecaju za TDE je 944.90K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TDE?
TDE je postigao ATH cijenu od 5.15 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TDE?
TDE je vidio ATL cijenu od 0.545218 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TDE?
24-satni obujam trgovanja za TDE je -- USD.
Hoće li TDE još narasti ove godine?
TDE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TDE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:16:51 (UTC+8)

Trader (TDE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.