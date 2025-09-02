Trader (TDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.58 $ 1.58 $ 1.58 24-satna najniža cijena $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 24-satna najviša cijena $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 Najviša cijena ikada $ 5.15$ 5.15 $ 5.15 Najniža cijena $ 0.545218$ 0.545218 $ 0.545218 Promjena cijene (1H) -0.65% Promjena cijene (1D) +1.17% Promjena cijene (7D) -5.12% Promjena cijene (7D) -5.12%

Trader (TDE) cijena u stvarnom vremenu je $1.61. Tijekom protekla 24 sata, TDEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.58 i najviše cijene $ 1.63, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TDE je $ 5.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.545218.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TDE se promijenio za -0.65% u posljednjih sat vremena, +1.17% u posljednjih 24 sata i -5.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trader (TDE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Količina u optjecaju 944.90K 944.90K 944.90K Ukupna količina 944,898.385390486 944,898.385390486 944,898.385390486

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trader je $ 1.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TDE je 944.90K, s ukupnom količinom od 944898.385390486. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.52M.