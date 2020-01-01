Trader (TDE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Trader (TDE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Trader (TDE) Informacije The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years. Službena web stranica: https://tokentrader.site/ Bijela knjiga: https://tokentrader.site/whitepaper Kupi TDE odmah!

Trader (TDE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Trader (TDE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Ukupna količina: $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K Količina u optjecaju: $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Povijesni maksimum: $ 5.15 $ 5.15 $ 5.15 Povijesni minimum: $ 0.545218 $ 0.545218 $ 0.545218 Trenutna cijena: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Saznajte više o cijeni Trader (TDE)

Trader (TDE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Trader (TDE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TDE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TDE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TDE tokena, istražite TDE cijenu tokena uživo!

TDE Predviđanje cijene

