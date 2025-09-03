Više o TERN

Ternio Cijena (TERN)

Grafikon aktualnih cijena Ternio (TERN)
Ternio (TERN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04758594
$ 0.04758594$ 0.04758594

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

-2.66%

+2.57%

+2.57%

Ternio (TERN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TERNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TERN je $ 0.04758594, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TERN se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, -2.66% u posljednjih 24 sata i +2.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ternio (TERN)

$ 105.66K
$ 105.66K$ 105.66K

--
----

$ 244.08K
$ 244.08K$ 244.08K

432.89M
432.89M 432.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ternio je $ 105.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TERN je 432.89M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.08K.

Ternio (TERN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ternio u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ternio u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ternio u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ternio u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.66%
30 dana$ 0-19.39%
60 dana$ 0+83.46%
90 dana$ 0--

Što je Ternio (TERN)

Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted.

Ternio Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ternio (TERN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ternio (TERN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ternio.

Provjerite Ternio predviđanje cijene sada!

TERN u lokalnim valutama

Ternio (TERN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ternio (TERN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TERN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ternio (TERN)

Koliko Ternio (TERN) vrijedi danas?
Cijena TERN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TERN u USD?
Trenutačna cijena TERN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ternio?
Tržišna kapitalizacija za TERN je $ 105.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TERN?
Količina u optjecaju za TERN je 432.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TERN?
TERN je postigao ATH cijenu od 0.04758594 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TERN?
TERN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TERN?
24-satni obujam trgovanja za TERN je -- USD.
Hoće li TERN još narasti ove godine?
TERN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TERN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ternio (TERN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

