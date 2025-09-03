Ternio (TERN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04758594$ 0.04758594 $ 0.04758594 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.54% Promjena cijene (1D) -2.66% Promjena cijene (7D) +2.57% Promjena cijene (7D) +2.57%

Ternio (TERN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TERNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TERN je $ 0.04758594, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TERN se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, -2.66% u posljednjih 24 sata i +2.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ternio (TERN)

Tržišna kapitalizacija $ 105.66K$ 105.66K $ 105.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 244.08K$ 244.08K $ 244.08K Količina u optjecaju 432.89M 432.89M 432.89M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ternio je $ 105.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TERN je 432.89M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.08K.