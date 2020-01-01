Ternio (TERN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ternio (TERN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ternio (TERN) Informacije Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted. Službena web stranica: https://unbanked.com/ Bijela knjiga: https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4 Kupi TERN odmah!

Ternio (TERN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ternio (TERN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 107.77K $ 107.77K $ 107.77K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 432.89M $ 432.89M $ 432.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 248.94K $ 248.94K $ 248.94K Povijesni maksimum: $ 0.04758594 $ 0.04758594 $ 0.04758594 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00024894 $ 0.00024894 $ 0.00024894 Saznajte više o cijeni Ternio (TERN)

Ternio (TERN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ternio (TERN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TERN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TERN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TERN tokena, istražite TERN cijenu tokena uživo!

TERN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TERN? Naša TERN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TERN predviđanje cijene tokena odmah!

