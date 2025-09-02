SOL DRIP (DRIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -6.12% Promjena cijene (1D) -4.70% Promjena cijene (7D) +102.16% Promjena cijene (7D) +102.16%

SOL DRIP (DRIP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DRIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRIP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRIP se promijenio za -6.12% u posljednjih sat vremena, -4.70% u posljednjih 24 sata i +102.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOL DRIP (DRIP)

Tržišna kapitalizacija $ 257.09K$ 257.09K $ 257.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 257.09K$ 257.09K $ 257.09K Količina u optjecaju 940.14M 940.14M 940.14M Ukupna količina 940,141,533.1791446 940,141,533.1791446 940,141,533.1791446

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOL DRIP je $ 257.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRIP je 940.14M, s ukupnom količinom od 940141533.1791446. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 257.09K.