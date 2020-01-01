SOL DRIP (DRIP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SOL DRIP (DRIP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You'll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn't just another meme coin—it's a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It's innovation with real use and real rewards. Službena web stranica: https://soldrip.me

SOL DRIP (DRIP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SOL DRIP (DRIP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 289.45K $ 289.45K $ 289.45K Ukupna količina: $ 939.98M $ 939.98M $ 939.98M Količina u optjecaju: $ 939.98M $ 939.98M $ 939.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 289.45K $ 289.45K $ 289.45K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00030759 $ 0.00030759 $ 0.00030759 Saznajte više o cijeni SOL DRIP (DRIP)

SOL DRIP (DRIP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SOL DRIP (DRIP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DRIP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DRIP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DRIP tokena, istražite DRIP cijenu tokena uživo!

Želite li znati u kojem smjeru ide DRIP? Naša DRIP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

