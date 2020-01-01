Skill Issue (SKILL) Tokenomika
Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves.
We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders.
Skill Issue (SKILL) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Skill Issue (SKILL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena.
Skill Issue (SKILL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Skill Issue (SKILL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SKILL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SKILL tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SKILL tokena, istražite SKILL cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.