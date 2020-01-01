Skill Issue (SKILL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Skill Issue (SKILL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Skill Issue (SKILL) Informacije Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders. Službena web stranica: https://skillissue.online/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1EIL11JETj6N0B3KWzeNwu4pSAJTrAVTt/view?usp=drivesdk

Skill Issue (SKILL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Skill Issue (SKILL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.06K Ukupna količina: $ 998.33M Količina u optjecaju: $ 998.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.06K Povijesni maksimum: $ 0.00204438 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Skill Issue (SKILL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Skill Issue (SKILL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SKILL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SKILL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SKILL tokena, istražite SKILL cijenu tokena uživo!

