Skill Issue Logotip

Skill Issue Cijena (SKILL)

Neuvršten

1 SKILL u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Skill Issue (SKILL)
Skill Issue (SKILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00204438
$ 0.00204438$ 0.00204438

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.91%

-15.91%

Skill Issue (SKILL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SKILLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKILL je $ 0.00204438, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKILL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -15.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Skill Issue (SKILL)

$ 27.11K
$ 27.11K$ 27.11K

--
----

$ 27.11K
$ 27.11K$ 27.11K

998.33M
998.33M 998.33M

998,331,101.642993
998,331,101.642993 998,331,101.642993

Trenutačna tržišna kapitalizacija Skill Issue je $ 27.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKILL je 998.33M, s ukupnom količinom od 998331101.642993. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.11K.

Skill Issue (SKILL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Skill Issue u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Skill Issue u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Skill Issue u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Skill Issue u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+15.85%
60 dana$ 0-17.06%
90 dana$ 0--

Što je Skill Issue (SKILL)

Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders.

Skill Issue Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Skill Issue (SKILL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Skill Issue (SKILL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Skill Issue.

Provjerite Skill Issue predviđanje cijene sada!

SKILL u lokalnim valutama

Skill Issue (SKILL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Skill Issue (SKILL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SKILL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Skill Issue (SKILL)

Koliko Skill Issue (SKILL) vrijedi danas?
Cijena SKILL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SKILL u USD?
Trenutačna cijena SKILL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Skill Issue?
Tržišna kapitalizacija za SKILL je $ 27.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SKILL?
Količina u optjecaju za SKILL je 998.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SKILL?
SKILL je postigao ATH cijenu od 0.00204438 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SKILL?
SKILL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SKILL?
24-satni obujam trgovanja za SKILL je -- USD.
Hoće li SKILL još narasti ove godine?
SKILL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SKILL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.