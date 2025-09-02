PLAYFUN (PLAYFUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00000247 24-satna najviša cijena $ 0.00000268 Najviša cijena ikada $ 0.00004498 Najniža cijena $ 0.00000225 Promjena cijene (1H) -1.47% Promjena cijene (1D) +3.84% Promjena cijene (7D) -11.29%

PLAYFUN (PLAYFUN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000262. Tijekom protekla 24 sata, PLAYFUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000247 i najviše cijene $ 0.00000268, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLAYFUN je $ 0.00004498, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000225.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLAYFUN se promijenio za -1.47% u posljednjih sat vremena, +3.84% u posljednjih 24 sata i -11.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PLAYFUN (PLAYFUN)

Tržišna kapitalizacija $ 522.63K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 522.63K Količina u optjecaju 199.71B Ukupna količina 199,712,677,576.63034

Trenutačna tržišna kapitalizacija PLAYFUN je $ 522.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLAYFUN je 199.71B, s ukupnom količinom od 199712677576.63034. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 522.63K.