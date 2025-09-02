Više o PLAYFUN

PLAYFUN Logotip

PLAYFUN Cijena (PLAYFUN)

Neuvršten

1 PLAYFUN u USD cijena uživo:

--
----
+3.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PLAYFUN (PLAYFUN)
PLAYFUN (PLAYFUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000247
$ 0.00000247$ 0.00000247
24-satna najniža cijena
$ 0.00000268
$ 0.00000268$ 0.00000268
24-satna najviša cijena

$ 0.00000247
$ 0.00000247$ 0.00000247

$ 0.00000268
$ 0.00000268$ 0.00000268

$ 0.00004498
$ 0.00004498$ 0.00004498

$ 0.00000225
$ 0.00000225$ 0.00000225

-1.47%

+3.84%

-11.29%

-11.29%

PLAYFUN (PLAYFUN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000262. Tijekom protekla 24 sata, PLAYFUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000247 i najviše cijene $ 0.00000268, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLAYFUN je $ 0.00004498, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000225.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLAYFUN se promijenio za -1.47% u posljednjih sat vremena, +3.84% u posljednjih 24 sata i -11.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PLAYFUN (PLAYFUN)

$ 522.63K
$ 522.63K$ 522.63K

--
----

$ 522.63K
$ 522.63K$ 522.63K

199.71B
199.71B 199.71B

199,712,677,576.63034
199,712,677,576.63034 199,712,677,576.63034

Trenutačna tržišna kapitalizacija PLAYFUN je $ 522.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLAYFUN je 199.71B, s ukupnom količinom od 199712677576.63034. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 522.63K.

PLAYFUN (PLAYFUN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PLAYFUN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PLAYFUN u USD iznosila je $ -0.0000014687.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PLAYFUN u USD iznosila je $ -0.0000021020.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PLAYFUN u USD iznosila je $ +0.0000000089636218547333.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.84%
30 dana$ -0.0000014687-56.05%
60 dana$ -0.0000021020-80.23%
90 dana$ +0.0000000089636218547333+0.34%

Što je PLAYFUN (PLAYFUN)

🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike. In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay. Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project. PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning

Resurs PLAYFUN (PLAYFUN)

Službena web-stranica

PLAYFUN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PLAYFUN (PLAYFUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PLAYFUN (PLAYFUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PLAYFUN.

Provjerite PLAYFUN predviđanje cijene sada!

PLAYFUN u lokalnim valutama

PLAYFUN (PLAYFUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PLAYFUN (PLAYFUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLAYFUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PLAYFUN (PLAYFUN)

Koliko PLAYFUN (PLAYFUN) vrijedi danas?
Cijena PLAYFUN uživo u USD je 0.00000262 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PLAYFUN u USD?
Trenutačna cijena PLAYFUN u USD je $ 0.00000262. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PLAYFUN?
Tržišna kapitalizacija za PLAYFUN je $ 522.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PLAYFUN?
Količina u optjecaju za PLAYFUN je 199.71B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLAYFUN?
PLAYFUN je postigao ATH cijenu od 0.00004498 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLAYFUN?
PLAYFUN je vidio ATL cijenu od 0.00000225 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PLAYFUN?
24-satni obujam trgovanja za PLAYFUN je -- USD.
Hoće li PLAYFUN još narasti ove godine?
PLAYFUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLAYFUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
