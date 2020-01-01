PLAYFUN (PLAYFUN) Tokenomika

PLAYFUN (PLAYFUN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u PLAYFUN (PLAYFUN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
PLAYFUN (PLAYFUN) Informacije

🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities

PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike.

In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay.

Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project.

PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning

PLAYFUN (PLAYFUN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PLAYFUN (PLAYFUN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 438.31K
Ukupna količina:
$ 199.69B
Količina u optjecaju:
$ 199.69B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 438.31K
Povijesni maksimum:
$ 0.00004498
Povijesni minimum:
$ 0.00000217
Trenutna cijena:
$ 0
PLAYFUN (PLAYFUN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike PLAYFUN (PLAYFUN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PLAYFUN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PLAYFUN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PLAYFUN tokena, istražite PLAYFUN cijenu tokena uživo!

PLAYFUN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PLAYFUN? Naša PLAYFUN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.