PLAYFUN (PLAYFUN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PLAYFUN (PLAYFUN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PLAYFUN (PLAYFUN) Informacije 🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike. In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay. Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project. PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning Službena web stranica: https://playfun.game/ Kupi PLAYFUN odmah!

PLAYFUN (PLAYFUN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PLAYFUN (PLAYFUN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 438.31K $ 438.31K $ 438.31K Ukupna količina: $ 199.69B $ 199.69B $ 199.69B Količina u optjecaju: $ 199.69B $ 199.69B $ 199.69B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 438.31K $ 438.31K $ 438.31K Povijesni maksimum: $ 0.00004498 $ 0.00004498 $ 0.00004498 Povijesni minimum: $ 0.00000217 $ 0.00000217 $ 0.00000217 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni PLAYFUN (PLAYFUN)

PLAYFUN (PLAYFUN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PLAYFUN (PLAYFUN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PLAYFUN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PLAYFUN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PLAYFUN tokena, istražite PLAYFUN cijenu tokena uživo!

PLAYFUN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PLAYFUN? Naša PLAYFUN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PLAYFUN predviđanje cijene tokena odmah!

