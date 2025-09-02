Krex (KREX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001478 $ 0.00001478 $ 0.00001478 24-satna najniža cijena $ 0.00001513 $ 0.00001513 $ 0.00001513 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001478$ 0.00001478 $ 0.00001478 24-satna najviša cijena $ 0.00001513$ 0.00001513 $ 0.00001513 Najviša cijena ikada $ 0.00016145$ 0.00016145 $ 0.00016145 Najniža cijena $ 0.00000702$ 0.00000702 $ 0.00000702 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) -0.51% Promjena cijene (7D) +1.22% Promjena cijene (7D) +1.22%

Krex (KREX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001489. Tijekom protekla 24 sata, KREXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001478 i najviše cijene $ 0.00001513, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KREX je $ 0.00016145, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000702.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KREX se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -0.51% u posljednjih 24 sata i +1.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Krex (KREX)

Tržišna kapitalizacija $ 315.38K$ 315.38K $ 315.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 315.38K$ 315.38K $ 315.38K Količina u optjecaju 21.00B 21.00B 21.00B Ukupna količina 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Krex je $ 315.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KREX je 21.00B, s ukupnom količinom od 21000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 315.38K.