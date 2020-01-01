Krex (KREX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Krex (KREX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Krex (KREX) Informacije The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike. Key Highlights: The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities. KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network. It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for: Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding. XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem. Službena web stranica: https://www.kasparex.com Bijela knjiga: https://www.kasparex.com/_files/ugd/de4185_bd8c88c240894ad589cb470e25f2e51e.pdf Kupi KREX odmah!

Krex (KREX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Krex (KREX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 311.87K $ 311.87K $ 311.87K Ukupna količina: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Količina u optjecaju: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 311.87K $ 311.87K $ 311.87K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Krex (KREX)

Krex (KREX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Krex (KREX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KREX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KREX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KREX tokena, istražite KREX cijenu tokena uživo!

KREX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KREX? Naša KREX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KREX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!