HighKey Cijena (HIGHKEY)
-0.26%
-1.14%
+3.83%
+3.83%
HighKey (HIGHKEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00294628. Tijekom protekla 24 sata, HIGHKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00281637 i najviše cijene $ 0.00298995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIGHKEY je $ 0.01283211, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00243188.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIGHKEY se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -1.14% u posljednjih 24 sata i +3.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija HighKey je $ 2.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIGHKEY je 950.00M, s ukupnom količinom od 949999422.147522. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.80M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HighKey u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HighKey u USD iznosila je $ +0.0003715512.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HighKey u USD iznosila je $ +0.0002308840.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HighKey u USD iznosila je $ -0.0001251307257555387.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-1.14%
|30 dana
|$ +0.0003715512
|+12.61%
|60 dana
|$ +0.0002308840
|+7.84%
|90 dana
|$ -0.0001251307257555387
|-4.07%
HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence!
Razumijevanje tokenomike HighKey (HIGHKEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HIGHKEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!
