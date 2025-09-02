Više o HIGHKEY

HighKey Logotip

HighKey Cijena (HIGHKEY)

Neuvršten

1 HIGHKEY u USD cijena uživo:

$0.0029463
$0.0029463
-1.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena HighKey (HIGHKEY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:27:57 (UTC+8)

HighKey (HIGHKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00281637
$ 0.00281637
24-satna najniža cijena
$ 0.00298995
$ 0.00298995
24-satna najviša cijena

$ 0.00281637
$ 0.00281637

$ 0.00298995
$ 0.00298995

$ 0.01283211
$ 0.01283211

$ 0.00243188
$ 0.00243188

-0.26%

-1.14%

+3.83%

+3.83%

HighKey (HIGHKEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00294628. Tijekom protekla 24 sata, HIGHKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00281637 i najviše cijene $ 0.00298995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIGHKEY je $ 0.01283211, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00243188.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIGHKEY se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -1.14% u posljednjih 24 sata i +3.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HighKey (HIGHKEY)

$ 2.80M
$ 2.80M

--
----

$ 2.80M
$ 2.80M

950.00M
950.00M

949,999,422.147522
949,999,422.147522

Trenutačna tržišna kapitalizacija HighKey je $ 2.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIGHKEY je 950.00M, s ukupnom količinom od 949999422.147522. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.80M.

HighKey (HIGHKEY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HighKey u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HighKey u USD iznosila je $ +0.0003715512.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HighKey u USD iznosila je $ +0.0002308840.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HighKey u USD iznosila je $ -0.0001251307257555387.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.14%
30 dana$ +0.0003715512+12.61%
60 dana$ +0.0002308840+7.84%
90 dana$ -0.0001251307257555387-4.07%

Što je HighKey (HIGHKEY)

HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence!

HighKey Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HighKey (HIGHKEY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HighKey (HIGHKEY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HighKey.

Provjerite HighKey predviđanje cijene sada!

HIGHKEY u lokalnim valutama

HighKey (HIGHKEY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HighKey (HIGHKEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HIGHKEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HighKey (HIGHKEY)

Koliko HighKey (HIGHKEY) vrijedi danas?
Cijena HIGHKEY uživo u USD je 0.00294628 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HIGHKEY u USD?
Trenutačna cijena HIGHKEY u USD je $ 0.00294628. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HighKey?
Tržišna kapitalizacija za HIGHKEY je $ 2.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HIGHKEY?
Količina u optjecaju za HIGHKEY je 950.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HIGHKEY?
HIGHKEY je postigao ATH cijenu od 0.01283211 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HIGHKEY?
HIGHKEY je vidio ATL cijenu od 0.00243188 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HIGHKEY?
24-satni obujam trgovanja za HIGHKEY je -- USD.
Hoće li HIGHKEY još narasti ove godine?
HIGHKEY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HIGHKEY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:27:57 (UTC+8)

HighKey (HIGHKEY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

