HighKey (HIGHKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00281637 $ 0.00281637 $ 0.00281637 24-satna najniža cijena $ 0.00298995 $ 0.00298995 $ 0.00298995 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00281637$ 0.00281637 $ 0.00281637 24-satna najviša cijena $ 0.00298995$ 0.00298995 $ 0.00298995 Najviša cijena ikada $ 0.01283211$ 0.01283211 $ 0.01283211 Najniža cijena $ 0.00243188$ 0.00243188 $ 0.00243188 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -1.14% Promjena cijene (7D) +3.83% Promjena cijene (7D) +3.83%

HighKey (HIGHKEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00294628. Tijekom protekla 24 sata, HIGHKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00281637 i najviše cijene $ 0.00298995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIGHKEY je $ 0.01283211, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00243188.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIGHKEY se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -1.14% u posljednjih 24 sata i +3.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HighKey (HIGHKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Količina u optjecaju 950.00M 950.00M 950.00M Ukupna količina 949,999,422.147522 949,999,422.147522 949,999,422.147522

Trenutačna tržišna kapitalizacija HighKey je $ 2.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIGHKEY je 950.00M, s ukupnom količinom od 949999422.147522. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.80M.