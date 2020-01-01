HighKey (HIGHKEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HighKey (HIGHKEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HighKey (HIGHKEY) Informacije HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence! Službena web stranica: https://highkey.ai/ Bijela knjiga: https://docs.highkey.ai/ Kupi HIGHKEY odmah!

HighKey (HIGHKEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HighKey (HIGHKEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Ukupna količina: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Količina u optjecaju: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Povijesni maksimum: $ 0.01283211 $ 0.01283211 $ 0.01283211 Povijesni minimum: $ 0.00243188 $ 0.00243188 $ 0.00243188 Trenutna cijena: $ 0.00297538 $ 0.00297538 $ 0.00297538 Saznajte više o cijeni HighKey (HIGHKEY)

HighKey (HIGHKEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HighKey (HIGHKEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HIGHKEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HIGHKEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HIGHKEY tokena, istražite HIGHKEY cijenu tokena uživo!

HIGHKEY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HIGHKEY? Naša HIGHKEY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HIGHKEY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!