Ferro (FER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00115556 24-satna najniža cijena $ 0.00125679 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.126073 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.17% Promjena cijene (1D) -5.68% Promjena cijene (7D) +29.23%

Ferro (FER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00118533. Tijekom protekla 24 sata, FERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00115556 i najviše cijene $ 0.00125679, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FER je $ 0.126073, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FER se promijenio za -1.17% u posljednjih sat vremena, -5.68% u posljednjih 24 sata i +29.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ferro (FER)

Tržišna kapitalizacija $ 1.92M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.04M Količina u optjecaju 1.62B Ukupna količina 5,095,006,337.613718

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ferro je $ 1.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FER je 1.62B, s ukupnom količinom od 5095006337.613718. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.04M.