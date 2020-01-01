Ferro (FER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ferro (FER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ferro (FER) Informacije Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees. Službena web stranica: https://ferroprotocol.com/ Kupi FER odmah!

Ferro (FER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ferro (FER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Ukupna količina: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B Količina u optjecaju: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.73M $ 5.73M $ 5.73M Povijesni maksimum: $ 0.126073 $ 0.126073 $ 0.126073 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00112183 $ 0.00112183 $ 0.00112183 Saznajte više o cijeni Ferro (FER)

Ferro (FER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ferro (FER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FER tokena, istražite FER cijenu tokena uživo!

FER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FER? Naša FER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FER predviđanje cijene tokena odmah!

