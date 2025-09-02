DOOMER (DOOMER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00251701$ 0.00251701 $ 0.00251701 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.78% Promjena cijene (1D) -1.60% Promjena cijene (7D) -2.87% Promjena cijene (7D) -2.87%

DOOMER (DOOMER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOOMERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOOMER je $ 0.00251701, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOOMER se promijenio za -0.78% u posljednjih sat vremena, -1.60% u posljednjih 24 sata i -2.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOOMER (DOOMER)

Tržišna kapitalizacija $ 322.77K$ 322.77K $ 322.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 374.04K$ 374.04K $ 374.04K Količina u optjecaju 862.93M 862.93M 862.93M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOOMER je $ 322.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOOMER je 862.93M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 374.04K.