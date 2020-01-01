DOOMER (DOOMER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DOOMER (DOOMER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DOOMER (DOOMER) Informacije Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife. Službena web stranica: https://doomercto.xyz/

DOOMER (DOOMER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOOMER (DOOMER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 323.52K $ 323.52K $ 323.52K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 862.37M $ 862.37M $ 862.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 375.16K $ 375.16K $ 375.16K Povijesni maksimum: $ 0.00251701 $ 0.00251701 $ 0.00251701 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00037539 $ 0.00037539 $ 0.00037539 Saznajte više o cijeni DOOMER (DOOMER)

DOOMER (DOOMER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOOMER (DOOMER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOOMER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOOMER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOOMER tokena, istražite DOOMER cijenu tokena uživo!

