Dollar (DOLLAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00730902 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.37% Promjena cijene (1D) +1.31% Promjena cijene (7D) +8.69%

Dollar (DOLLAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOLLARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOLLAR je $ 0.00730902, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOLLAR se promijenio za +2.37% u posljednjih sat vremena, +1.31% u posljednjih 24 sata i +8.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dollar (DOLLAR)

Tržišna kapitalizacija $ 172.18K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 172.18K Količina u optjecaju 996.30M Ukupna količina 996,299,738.139079

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dollar je $ 172.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOLLAR je 996.30M, s ukupnom količinom od 996299738.139079. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 172.18K.