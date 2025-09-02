Više o DOLLAR

Dollar Cijena (DOLLAR)

1 DOLLAR u USD cijena uživo:

$0.00017335
$0.00017335$0.00017335
+1.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dollar (DOLLAR)
Dollar (DOLLAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00730902
$ 0.00730902$ 0.00730902

$ 0
$ 0$ 0

+2.37%

+1.31%

+8.69%

+8.69%

Dollar (DOLLAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOLLARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOLLAR je $ 0.00730902, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOLLAR se promijenio za +2.37% u posljednjih sat vremena, +1.31% u posljednjih 24 sata i +8.69% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Dollar (DOLLAR)

$ 172.18K
$ 172.18K$ 172.18K

--
----

$ 172.18K
$ 172.18K$ 172.18K

996.30M
996.30M 996.30M

996,299,738.139079
996,299,738.139079 996,299,738.139079

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dollar je $ 172.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOLLAR je 996.30M, s ukupnom količinom od 996299738.139079. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 172.18K.

Dollar (DOLLAR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dollar u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dollar u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dollar u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dollar u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.31%
30 dana$ 0+23.82%
60 dana$ 0-21.75%
90 dana$ 0--

Što je Dollar (DOLLAR)

The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money.

Resurs Dollar (DOLLAR)

Dollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dollar (DOLLAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dollar (DOLLAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dollar.

Provjerite Dollar predviđanje cijene sada!

DOLLAR u lokalnim valutama

Dollar (DOLLAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dollar (DOLLAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dollar (DOLLAR)

Koliko Dollar (DOLLAR) vrijedi danas?
Cijena DOLLAR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOLLAR u USD?
Trenutačna cijena DOLLAR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dollar?
Tržišna kapitalizacija za DOLLAR je $ 172.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOLLAR?
Količina u optjecaju za DOLLAR je 996.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOLLAR?
DOLLAR je postigao ATH cijenu od 0.00730902 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOLLAR?
DOLLAR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOLLAR?
24-satni obujam trgovanja za DOLLAR je -- USD.
Hoće li DOLLAR još narasti ove godine?
DOLLAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOLLAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
