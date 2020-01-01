Dollar (DOLLAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dollar (DOLLAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dollar (DOLLAR) Informacije The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money. Službena web stranica: https://dollaronsolana.lol/ Kupi DOLLAR odmah!

Dollar (DOLLAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dollar (DOLLAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 165.40K $ 165.40K $ 165.40K Ukupna količina: $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M Količina u optjecaju: $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 165.40K $ 165.40K $ 165.40K Povijesni maksimum: $ 0.00730902 $ 0.00730902 $ 0.00730902 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00016552 $ 0.00016552 $ 0.00016552 Saznajte više o cijeni Dollar (DOLLAR)

Dollar (DOLLAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dollar (DOLLAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOLLAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOLLAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOLLAR tokena, istražite DOLLAR cijenu tokena uživo!

DOLLAR Predviđanje cijene

