Solchat (CHAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2371. Tijekom protekla 24 sata, CHATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2319 i najviše cijene $ 0.2515, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAT je $ 19.679782488613803, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00506354172811015.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAT se promijenio za +1.75% u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i -23.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Solchat (CHAT)
$ 1.91M
$ 55.44K
$ 2.13M
8.04M
8,999,983
Trenutačna tržišna kapitalizacija Solchat je $ 1.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.44K. Količina u optjecaju CHAT je 8.04M, s ukupnom količinom od 8999983. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.13M.
Solchat (CHAT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Solchat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.006079
-2.50%
30 dana
$ +0.0281
+13.44%
60 dana
$ +0.0594
+33.42%
90 dana
$ -0.0109
-4.40%
Solchat promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CHAT od $ -0.006079 (-2.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Solchat 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0281 (+13.44%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Solchat 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CHAT od $ +0.0594 (+33.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Solchat 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0109 (-4.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Solchat (CHAT)?
Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.
Solchat Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Solchat (CHAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solchat (CHAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solchat.
Razumijevanje tokenomike Solchat (CHAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
