Solchat Logotip

Solchat Cijena(CHAT)

1 CHAT u USD cijena uživo:

$0.2371
-2.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Solchat (CHAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:24:41 (UTC+8)

Solchat (CHAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2319
24-satna najniža cijena
$ 0.2515
24-satna najviša cijena

$ 0.2319
$ 0.2515
$ 19.679782488613803
$ 0.00506354172811015
+1.75%

-2.50%

-23.55%

-23.55%

Solchat (CHAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2371. Tijekom protekla 24 sata, CHATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2319 i najviše cijene $ 0.2515, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAT je $ 19.679782488613803, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00506354172811015.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAT se promijenio za +1.75% u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i -23.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solchat (CHAT)

No.1830

$ 1.91M
$ 55.44K
$ 2.13M
8.04M
8,999,983
SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solchat je $ 1.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.44K. Količina u optjecaju CHAT je 8.04M, s ukupnom količinom od 8999983. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.13M.

Solchat (CHAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Solchat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.006079-2.50%
30 dana$ +0.0281+13.44%
60 dana$ +0.0594+33.42%
90 dana$ -0.0109-4.40%
Solchat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CHAT od $ -0.006079 (-2.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Solchat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0281 (+13.44%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Solchat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CHAT od $ +0.0594 (+33.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Solchat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0109 (-4.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Solchat (CHAT)?

Pogledajte Solchat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Solchat (CHAT)

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Solchat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Solchat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CHAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Solchat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Solchat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Solchat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solchat (CHAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solchat (CHAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solchat.

Provjerite Solchat predviđanje cijene sada!

Solchat (CHAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solchat (CHAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Solchat (CHAT)

Tražiš kako kupiti Solchat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Solchat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CHAT u lokalnim valutama

1 Solchat(CHAT) u VND
1 Solchat(CHAT) u AUD
1 Solchat(CHAT) u GBP
1 Solchat(CHAT) u EUR
1 Solchat(CHAT) u USD
1 Solchat(CHAT) u MYR
1 Solchat(CHAT) u TRY
1 Solchat(CHAT) u JPY
1 Solchat(CHAT) u ARS
1 Solchat(CHAT) u RUB
1 Solchat(CHAT) u INR
1 Solchat(CHAT) u IDR
1 Solchat(CHAT) u KRW
1 Solchat(CHAT) u PHP
1 Solchat(CHAT) u EGP
1 Solchat(CHAT) u BRL
1 Solchat(CHAT) u CAD
1 Solchat(CHAT) u BDT
1 Solchat(CHAT) u NGN
1 Solchat(CHAT) u COP
1 Solchat(CHAT) u ZAR
1 Solchat(CHAT) u UAH
1 Solchat(CHAT) u VES
1 Solchat(CHAT) u CLP
1 Solchat(CHAT) u PKR
1 Solchat(CHAT) u KZT
1 Solchat(CHAT) u THB
1 Solchat(CHAT) u TWD
1 Solchat(CHAT) u AED
1 Solchat(CHAT) u CHF
1 Solchat(CHAT) u HKD
1 Solchat(CHAT) u AMD
1 Solchat(CHAT) u MAD
1 Solchat(CHAT) u MXN
1 Solchat(CHAT) u SAR
1 Solchat(CHAT) u PLN
1 Solchat(CHAT) u RON
1 Solchat(CHAT) u SEK
1 Solchat(CHAT) u BGN
1 Solchat(CHAT) u HUF
1 Solchat(CHAT) u CZK
1 Solchat(CHAT) u KWD
1 Solchat(CHAT) u ILS
1 Solchat(CHAT) u AOA
1 Solchat(CHAT) u BHD
1 Solchat(CHAT) u BMD
1 Solchat(CHAT) u DKK
1 Solchat(CHAT) u HNL
1 Solchat(CHAT) u MUR
1 Solchat(CHAT) u NAD
1 Solchat(CHAT) u NOK
1 Solchat(CHAT) u NZD
1 Solchat(CHAT) u PAB
1 Solchat(CHAT) u PGK
1 Solchat(CHAT) u QAR
1 Solchat(CHAT) u RSD
дин.23.721855

Solchat Resurs

Za dublje razumijevanje Solchat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Solchat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solchat

Koliko Solchat (CHAT) vrijedi danas?
Cijena CHAT uživo u USD je 0.2371 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHAT u USD?
Trenutačna cijena CHAT u USD je $ 0.2371. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solchat?
Tržišna kapitalizacija za CHAT je $ 1.91M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHAT?
Količina u optjecaju za CHAT je 8.04M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHAT?
CHAT je postigao ATH cijenu od 19.679782488613803 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHAT?
CHAT je vidio ATL cijenu od 0.00506354172811015 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHAT?
24-satni obujam trgovanja za CHAT je $ 55.44K USD.
Hoće li CHAT još narasti ove godine?
CHAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Solchat (CHAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

