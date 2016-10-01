ZEC की अधिक जानकारी

Zcash लोगो

Zcash मूल्य(ZEC)

1 ZEC से USD लाइव प्राइस:

$41.28
$41.28$41.28
-2.24%1D
USD
Zcash (ZEC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:40:17 (UTC+8)

Zcash (ZEC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 40.93
$ 40.93$ 40.93
24 घंटे में न्यूनतम
$ 42.99
$ 42.99$ 42.99
24 घंटे में उच्चतम

$ 40.93
$ 40.93$ 40.93

$ 42.99
$ 42.99$ 42.99

$ 5,941.7998046875
$ 5,941.7998046875$ 5,941.7998046875

$ 15.96914388442235
$ 15.96914388442235$ 15.96914388442235

-0.44%

-2.23%

-2.72%

-2.72%

Zcash (ZEC) रियल-टाइम प्राइस $ 41.27 है. पिछले 24 घंटों में, ZEC ने $ 40.93 के कम और $ 42.99 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZEC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,941.7998046875 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 15.96914388442235 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZEC में -0.44%, 24 घंटों में -2.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Zcash (ZEC) मार्केट की जानकारी

No.103

$ 668.11M
$ 668.11M$ 668.11M

$ 896.04K
$ 896.04K$ 896.04K

$ 866.67M
$ 866.67M$ 866.67M

16.19M
16.19M 16.19M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,188,743.1655448
16,188,743.1655448 16,188,743.1655448

77.08%

0.01%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

Zcash का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 668.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 896.04K है. ZEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.19M है, कुल आपूर्ति 16188743.1655448 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 866.67M है.

Zcash (ZEC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Zcash के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.9459-2.23%
30 दिन$ +1.76+4.45%
60 दिन$ +1.62+4.08%
90 दिन$ -5.28-11.35%
Zcash के मूल्य में आज आया अंतर

आज ZEC में $ -0.9459 (-2.23%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Zcash के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +1.76 (+4.45%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Zcash के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ZEC में $ +1.62 (+4.08%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Zcash के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -5.28 (-11.35%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Zcash (ZEC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Zcash प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Zcash (ZEC) क्या है

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Zcash निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ZEC की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Zcash के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Zcash खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Zcash प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Zcash (ZEC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Zcash (ZEC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Zcash के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Zcash प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Zcash (ZEC) टोकन का अर्थशास्त्र

Zcash (ZEC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZEC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Zcash (ZEC) कैसे खरीदें

क्या आपको Zcash कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Zcash खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ZEC लोकल करेंसी में

Zcash संसाधन

Zcash को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Zcash वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Zcash

आज Zcash (ZEC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZEC प्राइस 41.27 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZEC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZEC से USD की मौजूदा प्राइस $ 41.27 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Zcash का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZEC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 668.11M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZEC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.19M USD है.
ZEC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZEC ने 5,941.7998046875 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZEC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZEC ने 15.96914388442235 USD की ATL प्राइस देखी.
ZEC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZEC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 896.04K USD है.
क्या ZEC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZEC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZEC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:40:17 (UTC+8)

