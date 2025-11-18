Velvet मूल्य(VELVET)
आज Velvet (VELVET) का लाइव मूल्य $ 0.17923 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.11% का बदलाव आया है. मौजूदा VELVET से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.17923 प्रति VELVET है.
$ 22.35M के मार्केट कैप के अनुसार Velvet करेंसी की रैंक #717 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 124.71M VELVET है. पिछले 24 घंटों के दौरान, VELVET की ट्रेडिंग $ 0.17631 (निम्न) और $ 0.1902 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.31715699544548037 और सबसे निम्न स्तर $ 0.032064654757022706 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में VELVET में पिछले एक घंटे में -1.90% और पिछले 7 दिनों में -8.12% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.55K तक पहुँच गया.
Velvet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.35M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.55K है. VELVET की मार्केट में उपलब्ध राशि 124.71M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 179.23M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Velvet के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.005753
|-3.11%
|30 दिन
|$ -0.032
|-15.15%
|60 दिन
|$ +0.01766
|+10.93%
|90 दिन
|$ +0.11821
|+193.72%
आज VELVET में $ -0.005753 (-3.11%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.032 (-15.15%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VELVET में $ +0.01766 (+10.93%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.11821 (+193.72%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Velvet (VELVET) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Velvet प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Velvet के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.
Velvet को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
