Polytrade (TRADE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1362 है. पिछले 24 घंटों में, TRADE ने $ 0.13612 के कम और $ 0.14916 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRADE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.067126392343356 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.05131675775777374 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRADE में -1.40%, 24 घंटों में -3.04%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Polytrade (TRADE) मार्केट की जानकारी
No.1374
$ 5.62M
$ 58.34K
$ 13.62M
41.29M
100,000,000
MATIC
Polytrade का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.62M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.34K है. TRADE की मार्केट में उपलब्ध राशि 41.29M है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.62M है.
Polytrade (TRADE) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Polytrade के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0042694
-3.04%
30 दिन
$ -0.00875
-6.04%
60 दिन
$ +0.01426
+11.69%
90 दिन
$ -0.01685
-11.01%
Polytrade के मूल्य में आज आया अंतर
आज TRADE में $ -0.0042694 (-3.04%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Polytrade के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00875 (-6.04%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Polytrade के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TRADE में $ +0.01426 (+11.69%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Polytrade के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01685 (-11.01%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Polytrade (TRADE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.
Polytrade प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Polytrade (TRADE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Polytrade (TRADE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Polytrade के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Polytrade (TRADE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRADE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Polytrade (TRADE) कैसे खरीदें
