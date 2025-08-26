TRADE की अधिक जानकारी

Polytrade लोगो

Polytrade मूल्य(TRADE)

1 TRADE से USD लाइव प्राइस:

$0.13617
$0.13617$0.13617
-3.04%1D
USD
Polytrade (TRADE) मूल्य का लाइव चार्ट
Polytrade (TRADE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.13612
$ 0.13612$ 0.13612
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.14916
$ 0.14916$ 0.14916
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.13612
$ 0.13612$ 0.13612

$ 0.14916
$ 0.14916$ 0.14916

$ 3.067126392343356
$ 3.067126392343356$ 3.067126392343356

$ 0.05131675775777374
$ 0.05131675775777374$ 0.05131675775777374

-1.40%

-3.04%

+11.31%

+11.31%

Polytrade (TRADE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1362 है. पिछले 24 घंटों में, TRADE ने $ 0.13612 के कम और $ 0.14916 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRADE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.067126392343356 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.05131675775777374 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRADE में -1.40%, 24 घंटों में -3.04%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Polytrade (TRADE) मार्केट की जानकारी

No.1374

$ 5.62M
$ 5.62M$ 5.62M

$ 58.34K
$ 58.34K$ 58.34K

$ 13.62M
$ 13.62M$ 13.62M

41.29M
41.29M 41.29M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

MATIC

Polytrade का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.62M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.34K है. TRADE की मार्केट में उपलब्ध राशि 41.29M है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.62M है.

Polytrade (TRADE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Polytrade के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0042694-3.04%
30 दिन$ -0.00875-6.04%
60 दिन$ +0.01426+11.69%
90 दिन$ -0.01685-11.01%
Polytrade के मूल्य में आज आया अंतर

आज TRADE में $ -0.0042694 (-3.04%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Polytrade के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00875 (-6.04%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Polytrade के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TRADE में $ +0.01426 (+11.69%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Polytrade के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01685 (-11.01%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Polytrade (TRADE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Polytrade प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Polytrade (TRADE) क्या है

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Polytrade MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Polytrade निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- TRADE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Polytrade के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Polytrade खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Polytrade प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Polytrade (TRADE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Polytrade (TRADE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Polytrade के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Polytrade प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Polytrade (TRADE) टोकन का अर्थशास्त्र

Polytrade (TRADE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRADE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Polytrade (TRADE) कैसे खरीदें

क्या आपको Polytrade कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Polytrade खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

TRADE लोकल करेंसी में

1 Polytrade(TRADE) से VND
3,584.103
1 Polytrade(TRADE) से AUD
A$0.207024
1 Polytrade(TRADE) से GBP
0.100788
1 Polytrade(TRADE) से EUR
0.11577
1 Polytrade(TRADE) से USD
$0.1362
1 Polytrade(TRADE) से MYR
RM0.573402
1 Polytrade(TRADE) से TRY
5.603268
1 Polytrade(TRADE) से JPY
¥19.8852
1 Polytrade(TRADE) से ARS
ARS$181.599546
1 Polytrade(TRADE) से RUB
10.9641
1 Polytrade(TRADE) से INR
11.962446
1 Polytrade(TRADE) से IDR
Rp2,232.786528
1 Polytrade(TRADE) से KRW
189.165456
1 Polytrade(TRADE) से PHP
7.774296
1 Polytrade(TRADE) से EGP
￡E.6.6057
1 Polytrade(TRADE) से BRL
R$0.736842
1 Polytrade(TRADE) से CAD
C$0.186594
1 Polytrade(TRADE) से BDT
16.556472
1 Polytrade(TRADE) से NGN
209.215458
1 Polytrade(TRADE) से COP
$549.19245
1 Polytrade(TRADE) से ZAR
R.2.412102
1 Polytrade(TRADE) से UAH
5.612802
1 Polytrade(TRADE) से VES
Bs19.6128
1 Polytrade(TRADE) से CLP
$131.8416
1 Polytrade(TRADE) से PKR
Rs38.604528
1 Polytrade(TRADE) से KZT
73.185708
1 Polytrade(TRADE) से THB
฿4.404708
1 Polytrade(TRADE) से TWD
NT$4.158186
1 Polytrade(TRADE) से AED
د.إ0.499854
1 Polytrade(TRADE) से CHF
Fr0.10896
1 Polytrade(TRADE) से HKD
HK$1.060998
1 Polytrade(TRADE) से AMD
֏52.043382
1 Polytrade(TRADE) से MAD
.د.م1.227162
1 Polytrade(TRADE) से MXN
$2.541492
1 Polytrade(TRADE) से SAR
ريال0.51075
1 Polytrade(TRADE) से PLN
0.49713
1 Polytrade(TRADE) से RON
лв0.591108
1 Polytrade(TRADE) से SEK
kr1.292538
1 Polytrade(TRADE) से BGN
лв0.227454
1 Polytrade(TRADE) से HUF
Ft46.310724
1 Polytrade(TRADE) से CZK
2.862924
1 Polytrade(TRADE) से KWD
د.ك0.041541
1 Polytrade(TRADE) से ILS
0.452184
1 Polytrade(TRADE) से AOA
Kz124.155834
1 Polytrade(TRADE) से BHD
.د.ب0.0513474
1 Polytrade(TRADE) से BMD
$0.1362
1 Polytrade(TRADE) से DKK
kr0.870318
1 Polytrade(TRADE) से HNL
L3.562992
1 Polytrade(TRADE) से MUR
6.254304
1 Polytrade(TRADE) से NAD
$2.405292
1 Polytrade(TRADE) से NOK
kr1.371534
1 Polytrade(TRADE) से NZD
$0.230178
1 Polytrade(TRADE) से PAB
B/.0.1362
1 Polytrade(TRADE) से PGK
K0.576126
1 Polytrade(TRADE) से QAR
ر.ق0.49713
1 Polytrade(TRADE) से RSD
дин.13.678566

Polytrade संसाधन

Polytrade को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Polytrade वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Polytrade

आज Polytrade (TRADE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TRADE प्राइस 0.1362 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TRADE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TRADE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.1362 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Polytrade का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TRADE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.62M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TRADE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TRADE की मार्केट में उपलब्ध राशि 41.29M USD है.
TRADE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TRADE ने 3.067126392343356 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TRADE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TRADE ने 0.05131675775777374 USD की ATL प्राइस देखी.
TRADE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TRADE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.34K USD है.
क्या TRADE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TRADE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TRADE का प्राइस का अनुमान देखें.
