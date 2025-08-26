Space and Time (SXT) क्या है

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Space and Time निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.



इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:

- SXT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.

- Space and Time के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Space and Time खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Space and Time प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Space and Time (SXT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Space and Time (SXT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Space and Time के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Space and Time प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Space and Time (SXT) टोकन का अर्थशास्त्र

Space and Time (SXT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SXT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Space and Time (SXT) कैसे खरीदें

क्या आपको Space and Time कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Space and Time खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

SXT लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Space and Time संसाधन

Space and Time को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Space and Time आज Space and Time (SXT) का मूल्य कितना है? USD में लाइव SXT प्राइस 0.0735 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. SXT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.0735 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए SXT से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Space and Time का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? SXT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 102.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. SXT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? SXT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.40B USD है. SXT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? SXT ने 0.1868671285494208 USD की ATH प्राइस हासिल की. SXT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? SXT ने 0.0590975066216163 USD की ATL प्राइस देखी. SXT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? SXT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 713.51K USD है. क्या SXT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SXT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SXT का प्राइस का अनुमान देखें.

