LETSTOP मूल्य(STOP)
आज LETSTOP (STOP) का लाइव मूल्य $ 0.02235 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.10% का बदलाव आया है. मौजूदा STOP से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.02235 प्रति STOP है.
$ 1.48M के मार्केट कैप के अनुसार LETSTOP करेंसी की रैंक #1891 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 66.38M STOP है. पिछले 24 घंटों के दौरान, STOP की ट्रेडिंग $ 0.02055 (निम्न) और $ 0.02423 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1 और सबसे निम्न स्तर $ 0.02162918528126067 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में STOP में पिछले एक घंटे में -4.37% और पिछले 7 दिनों में -31.11% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 51.86K तक पहुँच गया.
No.1891
66.37%
SOL
LETSTOP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.48M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 51.86K है. STOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.38M है, कुल आपूर्ति 99999230.81406645 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.24M है.
-4.37%
-1.09%
-31.11%
-31.11%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में LETSTOP के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0002498
|-1.09%
|30 दिन
|$ -0.07988
|-78.14%
|60 दिन
|$ -0.07418
|-76.85%
|90 दिन
|$ -0.10965
|-83.07%
आज STOP में $ -0.0002498 (-1.09%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.07988 (-78.14%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर STOP में $ -0.07418 (-76.85%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.10965 (-83.07%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
LETSTOP (STOP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब LETSTOP प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, LETSTOP के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
LETSTOP is the first app to reward safe driving with vouchers or crypto. With 1M+ downloads and 70M+ safe km in 180+ countries, $STOP is powered by Solana.
LETSTOP को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 STOP = 0.02235 USD