Shiro Neko लोगो

Shiro Neko मूल्य(SHIRO)

1 SHIRO से USD लाइव प्राइस:

$0.000000005305
$0.000000005305$0.000000005305
-8.47%1D
USD
Shiro Neko (SHIRO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:48:11 (UTC+8)

Shiro Neko (SHIRO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000000005254
$ 0.000000005254$ 0.000000005254
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000000006003
$ 0.000000006003$ 0.000000006003
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000000005254
$ 0.000000005254$ 0.000000005254

$ 0.000000006003
$ 0.000000006003$ 0.000000006003

$ 0.000000903797352871
$ 0.000000903797352871$ 0.000000903797352871

$ 0.000000000527740699
$ 0.000000000527740699$ 0.000000000527740699

-3.04%

-8.46%

-26.33%

-26.33%

Shiro Neko (SHIRO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000000005305 है. पिछले 24 घंटों में, SHIRO ने $ 0.000000005254 के कम और $ 0.000000006003 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHIRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000000903797352871 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000000527740699 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHIRO में -3.04%, 24 घंटों में -8.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Shiro Neko (SHIRO) मार्केट की जानकारी

No.1784

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

$ 59.82K
$ 59.82K$ 59.82K

$ 5.31M
$ 5.31M$ 5.31M

420.30T
420.30T 420.30T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

767,760,747,215,196
767,760,747,215,196 767,760,747,215,196

42.03%

ETH

Shiro Neko का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.23M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.82K है. SHIRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.30T है, कुल आपूर्ति 767760747215196 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.31M है.

Shiro Neko (SHIRO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Shiro Neko के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00000000049091-8.46%
30 दिन$ -0.000000000645-10.85%
60 दिन$ +0.000000000005+0.09%
90 दिन$ -0.000000001527-22.36%
Shiro Neko के मूल्य में आज आया अंतर

आज SHIRO में $ -0.00000000049091 (-8.46%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Shiro Neko के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000000000645 (-10.85%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Shiro Neko के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SHIRO में $ +0.000000000005 (+0.09%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Shiro Neko के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000000001527 (-22.36%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Shiro Neko (SHIRO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Shiro Neko प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Shiro Neko (SHIRO) क्या है

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Shiro Neko MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Shiro Neko निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SHIRO की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Shiro Neko के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Shiro Neko खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Shiro Neko प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Shiro Neko (SHIRO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Shiro Neko (SHIRO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Shiro Neko के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Shiro Neko प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Shiro Neko (SHIRO) टोकन का अर्थशास्त्र

Shiro Neko (SHIRO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHIRO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Shiro Neko (SHIRO) कैसे खरीदें

क्या आपको Shiro Neko कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Shiro Neko खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

Shiro Neko संसाधन

Shiro Neko को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Shiro Neko वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Shiro Neko

आज Shiro Neko (SHIRO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHIRO प्राइस 0.000000005305 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHIRO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHIRO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000000005305 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Shiro Neko का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHIRO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.23M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHIRO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHIRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.30T USD है.
SHIRO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHIRO ने 0.000000903797352871 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHIRO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHIRO ने 0.000000000527740699 USD की ATL प्राइस देखी.
SHIRO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHIRO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.82K USD है.
क्या SHIRO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHIRO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHIRO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:48:11 (UTC+8)

अस्वीकरण

