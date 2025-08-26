SANTOS की अधिक जानकारी

Santos FC Fan Token लोगो

Santos FC Fan Token मूल्य(SANTOS)

1 SANTOS से USD लाइव प्राइस:

$2.082
$2.082$2.082
+1.01%1D
USD
Santos FC Fan Token (SANTOS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:45:40 (UTC+8)

Santos FC Fan Token (SANTOS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 2.043
$ 2.043$ 2.043
24 घंटे में न्यूनतम
$ 2.137
$ 2.137$ 2.137
24 घंटे में उच्चतम

$ 2.043
$ 2.043$ 2.043

$ 2.137
$ 2.137$ 2.137

$ 28.60482421951988
$ 28.60482421951988$ 28.60482421951988

$ 1.214084958845856
$ 1.214084958845856$ 1.214084958845856

+0.53%

+1.01%

-9.84%

-9.84%

Santos FC Fan Token (SANTOS) रियल-टाइम प्राइस $ 2.082 है. पिछले 24 घंटों में, SANTOS ने $ 2.043 के कम और $ 2.137 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SANTOS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 28.60482421951988 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.214084958845856 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SANTOS में +0.53%, 24 घंटों में +1.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Santos FC Fan Token (SANTOS) मार्केट की जानकारी

No.781

$ 27.89M
$ 27.89M$ 27.89M

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 62.46M
$ 62.46M$ 62.46M

13.39M
13.39M 13.39M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

44.64%

BSC

Santos FC Fan Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.89M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.20M है. SANTOS की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.39M है, कुल आपूर्ति 30000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 62.46M है.

Santos FC Fan Token (SANTOS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Santos FC Fan Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.02082+1.01%
30 दिन$ -0.215-9.37%
60 दिन$ +0.225+12.11%
90 दिन$ -0.211-9.21%
Santos FC Fan Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज SANTOS में $ +0.02082 (+1.01%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Santos FC Fan Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.215 (-9.37%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Santos FC Fan Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर SANTOS में $ +0.225 (+12.11%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Santos FC Fan Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.211 (-9.21%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Santos FC Fan Token (SANTOS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Santos FC Fan Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Santos FC Fan Token (SANTOS) क्या है

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Santos FC Fan Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Santos FC Fan Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- SANTOS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Santos FC Fan Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Santos FC Fan Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Santos FC Fan Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Santos FC Fan Token (SANTOS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Santos FC Fan Token (SANTOS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Santos FC Fan Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Santos FC Fan Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Santos FC Fan Token (SANTOS) टोकन का अर्थशास्त्र

Santos FC Fan Token (SANTOS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SANTOS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Santos FC Fan Token (SANTOS) कैसे खरीदें

क्या आपको Santos FC Fan Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है!

Santos FC Fan Token संसाधन

Santos FC Fan Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Santos FC Fan Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Santos FC Fan Token

आज Santos FC Fan Token (SANTOS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SANTOS प्राइस 2.082 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SANTOS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SANTOS से USD की मौजूदा प्राइस $ 2.082 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Santos FC Fan Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SANTOS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.89M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SANTOS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SANTOS की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.39M USD है.
SANTOS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SANTOS ने 28.60482421951988 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SANTOS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SANTOS ने 1.214084958845856 USD की ATL प्राइस देखी.
SANTOS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SANTOS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.20M USD है.
क्या SANTOS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SANTOS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SANTOS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:45:40 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

