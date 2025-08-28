The Root Network (ROOT) क्या है

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

The Root Network प्राइस का अनुमान (USD)

The Root Network (ROOT) टोकन का अर्थशास्त्र

The Root Network (ROOT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ROOT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

The Root Network (ROOT) कैसे खरीदें

ROOT लोकल करेंसी में

The Root Network संसाधन

The Root Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न The Root Network आज The Root Network (ROOT) का मूल्य कितना है? USD में लाइव ROOT प्राइस 0.002911 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. ROOT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.002911 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए ROOT से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. The Root Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? ROOT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.39M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. ROOT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? ROOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.57B USD है. ROOT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? ROOT ने 0.4653452372359346 USD की ATH प्राइस हासिल की. ROOT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? ROOT ने 0.002926508050804097 USD की ATL प्राइस देखी. ROOT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? ROOT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 12.92K USD है. क्या ROOT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ROOT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ROOT का प्राइस का अनुमान देखें.

The Root Network (ROOT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

