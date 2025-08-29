REACT की अधिक जानकारी

REACT प्राइस की जानकारी

REACT व्हाइटपेपर

REACT आधिकारिक वेबसाइट

REACT टोकन का अर्थशास्त्र

REACT प्राइस का पूर्वानुमान

REACT हिस्ट्री

REACT खरीदने की गाइड

REACT-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

REACT स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Wrapped REACT लोगो

Wrapped REACT मूल्य(REACT)

1 REACT से USD लाइव प्राइस:

$0.07848
$0.07848$0.07848
-4.94%1D
USD
Wrapped REACT (REACT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 14:33:07 (UTC+8)

Wrapped REACT (REACT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.07625
$ 0.07625$ 0.07625
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0945
$ 0.0945$ 0.0945
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.07625
$ 0.07625$ 0.07625

$ 0.0945
$ 0.0945$ 0.0945

$ 0.15256872692269793
$ 0.15256872692269793$ 0.15256872692269793

$ 0.01737960734108853
$ 0.01737960734108853$ 0.01737960734108853

-3.22%

-4.93%

+13.01%

+13.01%

Wrapped REACT (REACT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.07848 है. पिछले 24 घंटों में, REACT ने $ 0.07625 के कम और $ 0.0945 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REACT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.15256872692269793 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01737960734108853 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REACT में -3.22%, 24 घंटों में -4.93%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wrapped REACT (REACT) मार्केट की जानकारी

No.3536

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 34.32K
$ 34.32K$ 34.32K

$ 39.24M
$ 39.24M$ 39.24M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ETH

Wrapped REACT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 34.32K है. REACT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 500000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.24M है.

Wrapped REACT (REACT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Wrapped REACT के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0040784-4.93%
30 दिन$ +0.01111+16.49%
60 दिन$ +0.06848+684.80%
90 दिन$ +0.06848+684.80%
Wrapped REACT के मूल्य में आज आया अंतर

आज REACT में $ -0.0040784 (-4.93%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Wrapped REACT के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.01111 (+16.49%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Wrapped REACT के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर REACT में $ +0.06848 (+684.80%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Wrapped REACT के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.06848 (+684.80%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Wrapped REACT (REACT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Wrapped REACT प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Wrapped REACT (REACT) क्या है

Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.

Wrapped REACT MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Wrapped REACT निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- REACT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Wrapped REACT के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Wrapped REACT खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Wrapped REACT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wrapped REACT (REACT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wrapped REACT (REACT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wrapped REACT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wrapped REACT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Wrapped REACT (REACT) टोकन का अर्थशास्त्र

Wrapped REACT (REACT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. REACT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Wrapped REACT (REACT) कैसे खरीदें

क्या आपको Wrapped REACT कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Wrapped REACT खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

REACT लोकल करेंसी में

1 Wrapped REACT(REACT) से VND
2,065.2012
1 Wrapped REACT(REACT) से AUD
A$0.1192896
1 Wrapped REACT(REACT) से GBP
0.0580752
1 Wrapped REACT(REACT) से EUR
0.066708
1 Wrapped REACT(REACT) से USD
$0.07848
1 Wrapped REACT(REACT) से MYR
RM0.3311856
1 Wrapped REACT(REACT) से TRY
3.2247432
1 Wrapped REACT(REACT) से JPY
¥11.53656
1 Wrapped REACT(REACT) से ARS
ARS$105.3421344
1 Wrapped REACT(REACT) से RUB
6.2697672
1 Wrapped REACT(REACT) से INR
6.9187968
1 Wrapped REACT(REACT) से IDR
Rp1,286.5571712
1 Wrapped REACT(REACT) से KRW
108.9993024
1 Wrapped REACT(REACT) से PHP
4.4796384
1 Wrapped REACT(REACT) से EGP
￡E.3.8117736
1 Wrapped REACT(REACT) से BRL
R$0.4261464
1 Wrapped REACT(REACT) से CAD
C$0.1075176
1 Wrapped REACT(REACT) से BDT
9.5447376
1 Wrapped REACT(REACT) से NGN
120.7383408
1 Wrapped REACT(REACT) से COP
$315.1803888
1 Wrapped REACT(REACT) से ZAR
R.1.385172
1 Wrapped REACT(REACT) से UAH
3.2475024
1 Wrapped REACT(REACT) से VES
Bs11.45808
1 Wrapped REACT(REACT) से CLP
$75.81168
1 Wrapped REACT(REACT) से PKR
Rs22.1125248
1 Wrapped REACT(REACT) से KZT
42.2842392
1 Wrapped REACT(REACT) से THB
฿2.5294104
1 Wrapped REACT(REACT) से TWD
NT$2.3991336
1 Wrapped REACT(REACT) से AED
د.إ0.2880216
1 Wrapped REACT(REACT) से CHF
Fr0.062784
1 Wrapped REACT(REACT) से HKD
HK$0.6113592
1 Wrapped REACT(REACT) से AMD
֏30.022524
1 Wrapped REACT(REACT) से MAD
.د.م0.7086744
1 Wrapped REACT(REACT) से MXN
$1.463652
1 Wrapped REACT(REACT) से SAR
ريال0.2943
1 Wrapped REACT(REACT) से PLN
0.2856672
1 Wrapped REACT(REACT) से RON
лв0.3406032
1 Wrapped REACT(REACT) से SEK
kr0.7424208
1 Wrapped REACT(REACT) से BGN
лв0.1310616
1 Wrapped REACT(REACT) से HUF
Ft26.6298336
1 Wrapped REACT(REACT) से CZK
1.6418016
1 Wrapped REACT(REACT) से KWD
د.ك0.0239364
1 Wrapped REACT(REACT) से ILS
0.2621232
1 Wrapped REACT(REACT) से AOA
Kz71.9339832
1 Wrapped REACT(REACT) से BHD
.د.ب0.02950848
1 Wrapped REACT(REACT) से BMD
$0.07848
1 Wrapped REACT(REACT) से DKK
kr0.5007024
1 Wrapped REACT(REACT) से HNL
L2.0726568
1 Wrapped REACT(REACT) से MUR
3.602232
1 Wrapped REACT(REACT) से NAD
$1.3843872
1 Wrapped REACT(REACT) से NOK
kr0.788724
1 Wrapped REACT(REACT) से NZD
$0.1326312
1 Wrapped REACT(REACT) से PAB
B/.0.07848
1 Wrapped REACT(REACT) से PGK
K0.3249072
1 Wrapped REACT(REACT) से QAR
ر.ق0.2856672
1 Wrapped REACT(REACT) से RSD
дин.7.8731136

Wrapped REACT संसाधन

Wrapped REACT को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Wrapped REACT वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Wrapped REACT

आज Wrapped REACT (REACT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव REACT प्राइस 0.07848 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
REACT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
REACT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.07848 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wrapped REACT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
REACT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
REACT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
REACT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
REACT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
REACT ने 0.15256872692269793 USD की ATH प्राइस हासिल की.
REACT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
REACT ने 0.01737960734108853 USD की ATL प्राइस देखी.
REACT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
REACT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 34.32K USD है.
क्या REACT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष REACT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए REACT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 14:33:07 (UTC+8)

Wrapped REACT (REACT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

चर्चित खबरें

अगस्त में LINK व्हेल की गतिविधि सात महीने के शीर्ष पर पहुंच गई

ChainLink (LINK) अगस्त के अंत में शीर्ष 10 आल्टकॉइन्स में थोड़े समय के लिए प्रवेश कर गया। कुल मिलाकर, अगस्त 2025 क्रिप्टो के लिए पिछले पांच वर्षों में सबसे सफल रहा।

August 29, 2025

ओंडो ग्लोबल मार्केट्स क्या है? एक वैश्विक निवेश प्लेटफॉर्म जो यू.एस. शेयरों और डेफाई को जोड़ता है

ओंडो ग्लोबल मार्केट्स (ओंडो जीएम) एक क्रांतिकारी टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक रूप से व्यापारित पारंपरिक प्रतिभूतियों को ब्लॉकचेन पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

August 29, 2025

MEXC Launchpad पर World Liberty Financial (WLFI) का शुभारंभ, 880,000 WLFI आपका इंतजार कर रहा है

MEXC Launchpad एक प्रमुख नए प्रोजेक्ट लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में, हमेशा उपयोगकर्ताओं के लिए विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली क्रिप्टो संपत्तियों की खोज करने और प्रारंभिक भागीदारी के लिए कम प्रवेश अवरोध प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

August 29, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

REACT-से-USD कैलकुलेटर

राशि

REACT
REACT
USD
USD

1 REACT = 0.07847 USD

REACT ट्रेड करें

REACTUSDT
$0.07848
$0.07848$0.07848
-4.93%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस