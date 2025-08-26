Rebel Cars (RC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00636 है. पिछले 24 घंटों में, RC ने $ 0.00632 के कम और $ 0.00663 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04193738830921288 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.003116133063734695 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RC में -1.25%, 24 घंटों में -3.63%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rebel Cars (RC) मार्केट की जानकारी
Rebel Cars का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.31M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 7.53K है. RC की मार्केट में उपलब्ध राशि 206.35M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.36M है.
Rebel Cars (RC) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Rebel Cars के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0002396
-3.63%
30 दिन
$ -0.00034
-5.08%
60 दिन
$ -0.00058
-8.36%
90 दिन
$ -0.00192
-23.19%
Rebel Cars के मूल्य में आज आया अंतर
आज RC में $ -0.0002396 (-3.63%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Rebel Cars के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00034 (-5.08%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Rebel Cars के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर RC में $ -0.00058 (-8.36%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Rebel Cars के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00192 (-23.19%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Rebel Cars (RC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology,
RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income.
The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.
Rebel Cars प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Rebel Cars (RC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Rebel Cars (RC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Rebel Cars के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Rebel Cars (RC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Rebel Cars (RC) कैसे खरीदें
