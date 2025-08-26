QuantixAI (QAI) क्या है

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

QuantixAI (QAI) टोकन का अर्थशास्त्र

QuantixAI (QAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. QAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न QuantixAI आज QuantixAI (QAI) का मूल्य कितना है? USD में लाइव QAI प्राइस 101.69 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. QAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 101.69 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए QAI से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. QuantixAI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? QAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 81.80M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. QAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? QAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 804.45K USD है. QAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? QAI ने 109.65198639977727 USD की ATH प्राइस हासिल की. QAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? QAI ने 2.109046466218064 USD की ATL प्राइस देखी. QAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? QAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 113.68K USD है. क्या QAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष QAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए QAI का प्राइस का अनुमान देखें.

QuantixAI (QAI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

