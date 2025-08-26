PYR की अधिक जानकारी

Vulcan Forged PYR

Vulcan Forged PYR मूल्य(PYR)

1 PYR से USD लाइव प्राइस:

$1.0263
$1.0263$1.0263
-0.99%1D
USD
Vulcan Forged PYR (PYR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:40:44 (UTC+8)

Vulcan Forged PYR (PYR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.013
$ 1.013$ 1.013
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.061
$ 1.061$ 1.061
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 1.061
$ 1.061$ 1.061

$ 49.73695922655937
$ 49.73695922655937$ 49.73695922655937

$ 0.7835812421276203
$ 0.7835812421276203$ 0.7835812421276203

+0.44%

-0.99%

+0.16%

+0.16%

Vulcan Forged PYR (PYR) रियल-टाइम प्राइस $ 1.0263 है. पिछले 24 घंटों में, PYR ने $ 1.013 के कम और $ 1.061 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PYR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 49.73695922655937 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.7835812421276203 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PYR में +0.44%, 24 घंटों में -0.99%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Vulcan Forged PYR (PYR) मार्केट की जानकारी

No.610

$ 45.18M
$ 45.18M$ 45.18M

$ 700.06K
$ 700.06K$ 700.06K

$ 51.32M
$ 51.32M$ 51.32M

44.02M
44.02M 44.02M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

88.04%

ETH

Vulcan Forged PYR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.18M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 700.06K है. PYR की मार्केट में उपलब्ध राशि 44.02M है, कुल आपूर्ति 50000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.32M है.

Vulcan Forged PYR (PYR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Vulcan Forged PYR के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.010262-0.99%
30 दिन$ -0.0111-1.07%
60 दिन$ +0.0925+9.90%
90 दिन$ +0.0316+3.17%
Vulcan Forged PYR के मूल्य में आज आया अंतर

आज PYR में $ -0.010262 (-0.99%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Vulcan Forged PYR के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0111 (-1.07%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Vulcan Forged PYR के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PYR में $ +0.0925 (+9.90%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Vulcan Forged PYR के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0316 (+3.17%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Vulcan Forged PYR (PYR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Vulcan Forged PYR प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Vulcan Forged PYR (PYR) क्या है

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

Vulcan Forged PYR MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Vulcan Forged PYR निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PYR की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Vulcan Forged PYR के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Vulcan Forged PYR खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Vulcan Forged PYR प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Vulcan Forged PYR (PYR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Vulcan Forged PYR (PYR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Vulcan Forged PYR के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Vulcan Forged PYR प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Vulcan Forged PYR (PYR) टोकन का अर्थशास्त्र

Vulcan Forged PYR (PYR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PYR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Vulcan Forged PYR (PYR) कैसे खरीदें

क्या आपको Vulcan Forged PYR कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Vulcan Forged PYR खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PYR लोकल करेंसी में

1 Vulcan Forged PYR(PYR) से VND
27,007.0845
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से AUD
A$1.570239
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से GBP
0.759462
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से EUR
0.872355
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से USD
$1.0263
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से MYR
RM4.320723
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से TRY
42.221982
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से JPY
¥149.8398
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से ARS
ARS$1,368.396579
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से RUB
82.61715
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से INR
90.037299
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से IDR
Rp16,824.587472
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से KRW
1,425.407544
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से PHP
58.591467
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से EGP
￡E.49.77555
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से BRL
R$5.552283
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से CAD
C$1.406031
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से BDT
124.757028
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से NGN
1,576.489167
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से COP
$4,138.298175
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से ZAR
R.18.186036
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से UAH
42.293823
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से VES
Bs147.7872
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से CLP
$993.4584
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से PKR
Rs290.894472
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से KZT
551.472042
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से THB
฿33.190542
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से TWD
NT$31.343202
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से AED
د.إ3.766521
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से CHF
Fr0.82104
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से HKD
HK$7.994877
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से AMD
֏392.159493
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से MAD
.د.م9.246963
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से MXN
$19.150758
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से SAR
ريال3.848625
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से PLN
3.745995
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से RON
лв4.454142
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से SEK
kr9.739587
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से BGN
лв1.713921
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से HUF
Ft349.075419
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से CZK
21.583089
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से KWD
د.ك0.3130215
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से ILS
3.407316
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से AOA
Kz935.544291
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से BHD
.د.ب0.3858888
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से BMD
$1.0263
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से DKK
kr6.56832
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से HNL
L26.848008
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से MUR
47.220063
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से NAD
$18.124458
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से NOK
kr10.334841
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से NZD
$1.734447
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से PAB
B/.1.0263
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से PGK
K4.341249
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से QAR
ر.ق3.745995
1 Vulcan Forged PYR(PYR) से RSD
дин.103.112361

Vulcan Forged PYR को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Vulcan Forged PYR

आज Vulcan Forged PYR (PYR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PYR प्राइस 1.0263 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PYR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PYR से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.0263 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Vulcan Forged PYR का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PYR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.18M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PYR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PYR की मार्केट में उपलब्ध राशि 44.02M USD है.
PYR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PYR ने 49.73695922655937 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PYR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PYR ने 0.7835812421276203 USD की ATL प्राइस देखी.
PYR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PYR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 700.06K USD है.
क्या PYR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PYR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PYR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:40:44 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

