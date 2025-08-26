PSG की अधिक जानकारी

Paris Saint-Germain लोगो

Paris Saint-Germain मूल्य(PSG)

1 PSG से USD लाइव प्राइस:

$1.665
$1.665$1.665
+0.48%1D
USD
Paris Saint-Germain (PSG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:39:39 (UTC+8)

Paris Saint-Germain (PSG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.637
$ 1.637$ 1.637
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.705
$ 1.705$ 1.705
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.637
$ 1.637$ 1.637

$ 1.705
$ 1.705$ 1.705

$ 61.23039646
$ 61.23039646$ 61.23039646

$ 1.351577858797389
$ 1.351577858797389$ 1.351577858797389

+0.18%

+0.48%

-4.97%

-4.97%

Paris Saint-Germain (PSG) रियल-टाइम प्राइस $ 1.665 है. पिछले 24 घंटों में, PSG ने $ 1.637 के कम और $ 1.705 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PSG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 61.23039646 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.351577858797389 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PSG में +0.18%, 24 घंटों में +0.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Paris Saint-Germain (PSG) मार्केट की जानकारी

No.942

$ 17.80M
$ 17.80M

$ 234.19K
$ 234.19K$ 234.19K

$ 33.12M
$ 33.12M$ 33.12M

10.69M
10.69M 10.69M

19,890,000
19,890,000 19,890,000

BSC

Paris Saint-Germain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 234.19K है. PSG की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.69M है, कुल आपूर्ति 19890000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.12M है.

Paris Saint-Germain (PSG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Paris Saint-Germain के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00795+0.48%
30 दिन$ +0.02+1.21%
60 दिन$ +0.22+15.22%
90 दिन$ -0.609-26.79%
Paris Saint-Germain के मूल्य में आज आया अंतर

आज PSG में $ +0.00795 (+0.48%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Paris Saint-Germain के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.02 (+1.21%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Paris Saint-Germain के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PSG में $ +0.22 (+15.22%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Paris Saint-Germain के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.609 (-26.79%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Paris Saint-Germain (PSG) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Paris Saint-Germain प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Paris Saint-Germain (PSG) क्या है

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Paris Saint-Germain MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Paris Saint-Germain निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PSG की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Paris Saint-Germain के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Paris Saint-Germain खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Paris Saint-Germain प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Paris Saint-Germain (PSG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Paris Saint-Germain (PSG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Paris Saint-Germain के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Paris Saint-Germain प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Paris Saint-Germain (PSG) टोकन का अर्थशास्त्र

Paris Saint-Germain (PSG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PSG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Paris Saint-Germain (PSG) कैसे खरीदें

क्या आपको Paris Saint-Germain कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Paris Saint-Germain खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PSG लोकल करेंसी में

1 Paris Saint-Germain(PSG) से VND
43,814.475
1 Paris Saint-Germain(PSG) से AUD
A$2.54745
1 Paris Saint-Germain(PSG) से GBP
1.2321
1 Paris Saint-Germain(PSG) से EUR
1.41525
1 Paris Saint-Germain(PSG) से USD
$1.665
1 Paris Saint-Germain(PSG) से MYR
RM7.00965
1 Paris Saint-Germain(PSG) से TRY
68.4981
1 Paris Saint-Germain(PSG) से JPY
¥243.09
1 Paris Saint-Germain(PSG) से ARS
ARS$2,219.99445
1 Paris Saint-Germain(PSG) से RUB
134.0325
1 Paris Saint-Germain(PSG) से INR
146.07045
1 Paris Saint-Germain(PSG) से IDR
Rp27,295.0776
1 Paris Saint-Germain(PSG) से KRW
2,312.4852
1 Paris Saint-Germain(PSG) से PHP
95.05485
1 Paris Saint-Germain(PSG) से EGP
￡E.80.7525
1 Paris Saint-Germain(PSG) से BRL
R$9.00765
1 Paris Saint-Germain(PSG) से CAD
C$2.28105
1 Paris Saint-Germain(PSG) से BDT
202.3974
1 Paris Saint-Germain(PSG) से NGN
2,557.58985
1 Paris Saint-Germain(PSG) से COP
$6,713.69625
1 Paris Saint-Germain(PSG) से ZAR
R.29.5038
1 Paris Saint-Germain(PSG) से UAH
68.61465
1 Paris Saint-Germain(PSG) से VES
Bs239.76
1 Paris Saint-Germain(PSG) से CLP
$1,611.72
1 Paris Saint-Germain(PSG) से PKR
Rs471.9276
1 Paris Saint-Germain(PSG) से KZT
894.6711
1 Paris Saint-Germain(PSG) से THB
฿53.8461
1 Paris Saint-Germain(PSG) से TWD
NT$50.8491
1 Paris Saint-Germain(PSG) से AED
د.إ6.11055
1 Paris Saint-Germain(PSG) से CHF
Fr1.332
1 Paris Saint-Germain(PSG) से HKD
HK$12.97035
1 Paris Saint-Germain(PSG) से AMD
֏636.21315
1 Paris Saint-Germain(PSG) से MAD
.د.م15.00165
1 Paris Saint-Germain(PSG) से MXN
$31.0689
1 Paris Saint-Germain(PSG) से SAR
ريال6.24375
1 Paris Saint-Germain(PSG) से PLN
6.07725
1 Paris Saint-Germain(PSG) से RON
лв7.2261
1 Paris Saint-Germain(PSG) से SEK
kr15.80085
1 Paris Saint-Germain(PSG) से BGN
лв2.78055
1 Paris Saint-Germain(PSG) से HUF
Ft566.31645
1 Paris Saint-Germain(PSG) से CZK
35.01495
1 Paris Saint-Germain(PSG) से KWD
د.ك0.507825
1 Paris Saint-Germain(PSG) से ILS
5.5278
1 Paris Saint-Germain(PSG) से AOA
Kz1,517.76405
1 Paris Saint-Germain(PSG) से BHD
.د.ب0.62604
1 Paris Saint-Germain(PSG) से BMD
$1.665
1 Paris Saint-Germain(PSG) से DKK
kr10.656
1 Paris Saint-Germain(PSG) से HNL
L43.5564
1 Paris Saint-Germain(PSG) से MUR
76.60665
1 Paris Saint-Germain(PSG) से NAD
$29.4039
1 Paris Saint-Germain(PSG) से NOK
kr16.76655
1 Paris Saint-Germain(PSG) से NZD
$2.81385
1 Paris Saint-Germain(PSG) से PAB
B/.1.665
1 Paris Saint-Germain(PSG) से PGK
K7.04295
1 Paris Saint-Germain(PSG) से QAR
ر.ق6.07725
1 Paris Saint-Germain(PSG) से RSD
дин.167.28255

Paris Saint-Germain संसाधन

Paris Saint-Germain को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Paris Saint-Germain वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Paris Saint-Germain

आज Paris Saint-Germain (PSG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PSG प्राइस 1.665 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PSG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PSG से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.665 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Paris Saint-Germain का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PSG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.80M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PSG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PSG की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.69M USD है.
PSG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PSG ने 61.23039646 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PSG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PSG ने 1.351577858797389 USD की ATL प्राइस देखी.
PSG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PSG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 234.19K USD है.
क्या PSG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PSG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PSG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:39:39 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

PSG-से-USD कैलकुलेटर

राशि

PSG
PSG
USD
USD

1 PSG = 1.665 USD

PSG ट्रेड करें

PSGUSDT
$1.665
$1.665$1.665
+0.36%

