Paladeum लोगो

Paladeum मूल्य(PLB)

1 PLB से USD लाइव प्राइस:

$0.6032
$0.6032$0.6032
-1.64%1D
USD
Paladeum (PLB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:18:22 (UTC+8)

Paladeum (PLB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.5776
$ 0.5776$ 0.5776
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.67
$ 0.67$ 0.67
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.5776
$ 0.5776$ 0.5776

$ 0.67
$ 0.67$ 0.67

$ 2.6526486093562864
$ 2.6526486093562864$ 2.6526486093562864

$ 0.35504066971432435
$ 0.35504066971432435$ 0.35504066971432435

-0.22%

-1.64%

-3.66%

-3.66%

Paladeum (PLB) रियल-टाइम प्राइस $ 0.6041 है. पिछले 24 घंटों में, PLB ने $ 0.5776 के कम और $ 0.67 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PLB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.6526486093562864 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.35504066971432435 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PLB में -0.22%, 24 घंटों में -1.64%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Paladeum (PLB) मार्केट की जानकारी

No.3794

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 268.46K
$ 268.46K$ 268.46K

$ 604.10M
$ 604.10M$ 604.10M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

PLB

Paladeum का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 268.46K है. PLB की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 604.10M है.

Paladeum (PLB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Paladeum के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.010057-1.64%
30 दिन$ -0.0573-8.67%
60 दिन$ -0.0981-13.98%
90 दिन$ -0.2409-28.51%
Paladeum के मूल्य में आज आया अंतर

आज PLB में $ -0.010057 (-1.64%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Paladeum के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0573 (-8.67%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Paladeum के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PLB में $ -0.0981 (-13.98%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Paladeum के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.2409 (-28.51%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Paladeum (PLB) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Paladeum प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Paladeum (PLB) क्या है

Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all.

Paladeum MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Paladeum निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PLB की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Paladeum के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Paladeum खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Paladeum प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Paladeum (PLB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Paladeum (PLB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Paladeum के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Paladeum प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Paladeum (PLB) टोकन का अर्थशास्त्र

Paladeum (PLB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PLB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Paladeum (PLB) कैसे खरीदें

क्या आपको Paladeum कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Paladeum खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PLB लोकल करेंसी में

1 Paladeum(PLB) से VND
15,896.8915
1 Paladeum(PLB) से AUD
A$0.918232
1 Paladeum(PLB) से GBP
0.447034
1 Paladeum(PLB) से EUR
0.513485
1 Paladeum(PLB) से USD
$0.6041
1 Paladeum(PLB) से MYR
RM2.549302
1 Paladeum(PLB) से TRY
24.858715
1 Paladeum(PLB) से JPY
¥88.1986
1 Paladeum(PLB) से ARS
ARS$805.464653
1 Paladeum(PLB) से RUB
48.563599
1 Paladeum(PLB) से INR
53.233292
1 Paladeum(PLB) से IDR
Rp9,903.277104
1 Paladeum(PLB) से KRW
840.194362
1 Paladeum(PLB) से PHP
34.524315
1 Paladeum(PLB) से EGP
￡E.29.335096
1 Paladeum(PLB) से BRL
R$3.268181
1 Paladeum(PLB) से CAD
C$0.827617
1 Paladeum(PLB) से BDT
73.434396
1 Paladeum(PLB) से NGN
927.951969
1 Paladeum(PLB) से COP
$2,435.882225
1 Paladeum(PLB) से ZAR
R.10.710693
1 Paladeum(PLB) से UAH
24.894961
1 Paladeum(PLB) से VES
Bs86.9904
1 Paladeum(PLB) से CLP
$584.7688
1 Paladeum(PLB) से PKR
Rs171.226104
1 Paladeum(PLB) से KZT
324.607094
1 Paladeum(PLB) से THB
฿19.554717
1 Paladeum(PLB) से TWD
NT$18.473378
1 Paladeum(PLB) से AED
د.إ2.217047
1 Paladeum(PLB) से CHF
Fr0.48328
1 Paladeum(PLB) से HKD
HK$4.705939
1 Paladeum(PLB) से AMD
֏230.832651
1 Paladeum(PLB) से MAD
.د.م5.442941
1 Paladeum(PLB) से MXN
$11.278547
1 Paladeum(PLB) से SAR
ريال2.265375
1 Paladeum(PLB) से PLN
2.204965
1 Paladeum(PLB) से RON
лв2.621794
1 Paladeum(PLB) से SEK
kr5.714786
1 Paladeum(PLB) से BGN
лв1.008847
1 Paladeum(PLB) से HUF
Ft205.33359
1 Paladeum(PLB) से CZK
12.680059
1 Paladeum(PLB) से KWD
د.ك0.1842505
1 Paladeum(PLB) से ILS
2.011653
1 Paladeum(PLB) से AOA
Kz550.679437
1 Paladeum(PLB) से BHD
.د.ب0.2277457
1 Paladeum(PLB) से BMD
$0.6041
1 Paladeum(PLB) से DKK
kr3.860199
1 Paladeum(PLB) से HNL
L15.803256
1 Paladeum(PLB) से MUR
27.740272
1 Paladeum(PLB) से NAD
$10.668406
1 Paladeum(PLB) से NOK
kr6.071205
1 Paladeum(PLB) से NZD
$1.020929
1 Paladeum(PLB) से PAB
B/.0.6041
1 Paladeum(PLB) से PGK
K2.555343
1 Paladeum(PLB) से QAR
ر.ق2.204965
1 Paladeum(PLB) से RSD
дин.60.609353

Paladeum संसाधन

Paladeum को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Paladeum वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Paladeum

आज Paladeum (PLB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PLB प्राइस 0.6041 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PLB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PLB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.6041 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Paladeum का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PLB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PLB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PLB की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
PLB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PLB ने 2.6526486093562864 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PLB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PLB ने 0.35504066971432435 USD की ATL प्राइस देखी.
PLB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PLB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 268.46K USD है.
क्या PLB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PLB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PLB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:18:22 (UTC+8)

Paladeum (PLB) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

