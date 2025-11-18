एक्सचेंजDEX+
PHT Stablecoin का आज का लाइव मूल्य 0.01701 USD है.PHT का मार्केट कैप -- USD है. भारत में PHT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

PHT Stablecoin लोगो

PHT Stablecoin मूल्य(PHT)

1 PHT से USD लाइव प्राइस:

$0.01701
$0.01701$0.01701
+0.41%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:44:15 (UTC+8)

PHT Stablecoin का आज का मूल्य

आज PHT Stablecoin (PHT) का लाइव मूल्य $ 0.01701 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.41% का बदलाव आया है. मौजूदा PHT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.01701 प्रति PHT है.

-- के मार्केट कैप के अनुसार PHT Stablecoin करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- PHT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, PHT की ट्रेडिंग $ 0.0169 (निम्न) और $ 0.01706 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में PHT में पिछले एक घंटे में -0.18% और पिछले 7 दिनों में +0.82% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 6.30K तक पहुँच गया.

PHT Stablecoin (PHT) मार्केट की जानकारी

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

$ 4.90M
$ 4.90M$ 4.90M

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

PHT Stablecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 6.30K है. PHT की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 287850000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.90M है.

PHT Stablecoin की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0169
$ 0.0169$ 0.0169
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01706
$ 0.01706$ 0.01706
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0169
$ 0.0169$ 0.0169

$ 0.01706
$ 0.01706$ 0.01706

PHT Stablecoin (PHT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में PHT Stablecoin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0000695+0.41%
30 दिन$ -0.00027-1.57%
60 दिन$ -0.00068-3.85%
90 दिन$ -0.00035-2.02%
PHT Stablecoin के मूल्य में आज आया अंतर

आज PHT में $ +0.0000695 (+0.41%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

PHT Stablecoin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00027 (-1.57%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

PHT Stablecoin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PHT में $ -0.00068 (-3.85%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

PHT Stablecoin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00035 (-2.02%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

PHT Stablecoin (PHT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब PHT Stablecoin प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

PHT Stablecoin के लिए प्राइस पूर्वानुमान

PHT Stablecoin (PHT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में PHT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
PHT Stablecoin (PHT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, PHT Stablecoin के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में PHT Stablecoin की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए PHT के प्राइस पूर्वानुमान के लिए PHT Stablecoinप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में PHT Stablecoin कैसे खरीदें और निवेश करें

PHT Stablecoin (PHT) क्या है

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin संसाधन

PHT Stablecoin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक PHT Stablecoin वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न PHT Stablecoin

2030 में 1 PHT Stablecoin का मूल्य कितना होगा?
अगर PHT Stablecoin 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. PHT Stablecoin के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:44:15 (UTC+8)

PHT Stablecoin के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों.

