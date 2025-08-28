PENGU की अधिक जानकारी

Pudgy Penguins लोगो

Pudgy Penguins मूल्य(PENGU)

1 PENGU से USD लाइव प्राइस:

$0.029053
$0.029053$0.029053
-3.81%1D
USD
Pudgy Penguins (PENGU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:17:41 (UTC+8)

Pudgy Penguins (PENGU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.029066
$ 0.029066$ 0.029066
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.030794
$ 0.030794$ 0.030794
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.029066
$ 0.029066$ 0.029066

$ 0.030794
$ 0.030794$ 0.030794

$ 0.05738
$ 0.05738$ 0.05738

$ 0.003714633269373105
$ 0.003714633269373105$ 0.003714633269373105

-0.61%

-3.81%

-6.73%

-6.73%

Pudgy Penguins (PENGU) रियल-टाइम प्राइस $ 0.029101 है. पिछले 24 घंटों में, PENGU ने $ 0.029066 के कम और $ 0.030794 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PENGU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.05738 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.003714633269373105 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PENGU में -0.61%, 24 घंटों में -3.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pudgy Penguins (PENGU) मार्केट की जानकारी

No.50

$ 1.83B
$ 1.83B$ 1.83B

$ 16.11M
$ 16.11M$ 16.11M

$ 2.59B
$ 2.59B$ 2.59B

62.86B
62.86B 62.86B

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

0.04%

SOL

Pudgy Penguins का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.83B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 16.11M है. PENGU की मार्केट में उपलब्ध राशि 62.86B है, कुल आपूर्ति 88888888888 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.59B है.

Pudgy Penguins (PENGU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Pudgy Penguins के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00115076-3.81%
30 दिन$ -0.008605-22.83%
60 दिन$ +0.015473+113.53%
90 दिन$ +0.019388+199.60%
Pudgy Penguins के मूल्य में आज आया अंतर

आज PENGU में $ -0.00115076 (-3.81%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Pudgy Penguins के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.008605 (-22.83%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Pudgy Penguins के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर PENGU में $ +0.015473 (+113.53%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Pudgy Penguins के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.019388 (+199.60%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Pudgy Penguins (PENGU) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Pudgy Penguins प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Pudgy Penguins (PENGU) क्या है

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguins MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Pudgy Penguins निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- PENGU की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Pudgy Penguins के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Pudgy Penguins खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Pudgy Penguins प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pudgy Penguins (PENGU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pudgy Penguins (PENGU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pudgy Penguins के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pudgy Penguins प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Pudgy Penguins (PENGU) टोकन का अर्थशास्त्र

Pudgy Penguins (PENGU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PENGU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Pudgy Penguins (PENGU) कैसे खरीदें

क्या आपको Pudgy Penguins कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Pudgy Penguins खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

PENGU लोकल करेंसी में

1 Pudgy Penguins(PENGU) से VND
765.792815
1 Pudgy Penguins(PENGU) से AUD
A$0.04423352
1 Pudgy Penguins(PENGU) से GBP
0.02153474
1 Pudgy Penguins(PENGU) से EUR
0.02473585
1 Pudgy Penguins(PENGU) से USD
$0.029101
1 Pudgy Penguins(PENGU) से MYR
RM0.12280622
1 Pudgy Penguins(PENGU) से TRY
1.19721514
1 Pudgy Penguins(PENGU) से JPY
¥4.248746
1 Pudgy Penguins(PENGU) से ARS
ARS$38.80123633
1 Pudgy Penguins(PENGU) से RUB
2.33942939
1 Pudgy Penguins(PENGU) से INR
2.55972396
1 Pudgy Penguins(PENGU) से IDR
Rp477.06549744
1 Pudgy Penguins(PENGU) से KRW
40.47425282
1 Pudgy Penguins(PENGU) से PHP
1.6616671
1 Pudgy Penguins(PENGU) से EGP
￡E.1.41314456
1 Pudgy Penguins(PENGU) से BRL
R$0.15743641
1 Pudgy Penguins(PENGU) से CAD
C$0.03986837
1 Pudgy Penguins(PENGU) से BDT
3.53751756
1 Pudgy Penguins(PENGU) से NGN
44.70175509
1 Pudgy Penguins(PENGU) से COP
$117.34250725
1 Pudgy Penguins(PENGU) से ZAR
R.0.51596073
1 Pudgy Penguins(PENGU) से UAH
1.19925221
1 Pudgy Penguins(PENGU) से VES
Bs4.190544
1 Pudgy Penguins(PENGU) से CLP
$28.169768
1 Pudgy Penguins(PENGU) से PKR
Rs8.24838744
1 Pudgy Penguins(PENGU) से KZT
15.63713134
1 Pudgy Penguins(PENGU) से THB
฿0.94141735
1 Pudgy Penguins(PENGU) से TWD
NT$0.88932656
1 Pudgy Penguins(PENGU) से AED
د.إ0.10680067
1 Pudgy Penguins(PENGU) से CHF
Fr0.0232808
1 Pudgy Penguins(PENGU) से HKD
HK$0.22669679
1 Pudgy Penguins(PENGU) से AMD
֏11.11978311
1 Pudgy Penguins(PENGU) से MAD
.د.م0.26220001
1 Pudgy Penguins(PENGU) से MXN
$0.54331567
1 Pudgy Penguins(PENGU) से SAR
ريال0.10912875
1 Pudgy Penguins(PENGU) से PLN
0.10621865
1 Pudgy Penguins(PENGU) से RON
лв0.12629834
1 Pudgy Penguins(PENGU) से SEK
kr0.27529546
1 Pudgy Penguins(PENGU) से BGN
лв0.04859867
1 Pudgy Penguins(PENGU) से HUF
Ft9.8914299
1 Pudgy Penguins(PENGU) से CZK
0.61082999
1 Pudgy Penguins(PENGU) से KWD
د.ك0.008875805
1 Pudgy Penguins(PENGU) से ILS
0.09690633
1 Pudgy Penguins(PENGU) से AOA
Kz26.52759857
1 Pudgy Penguins(PENGU) से BHD
.د.ب0.010971077
1 Pudgy Penguins(PENGU) से BMD
$0.029101
1 Pudgy Penguins(PENGU) से DKK
kr0.18595539
1 Pudgy Penguins(PENGU) से HNL
L0.76128216
1 Pudgy Penguins(PENGU) से MUR
1.33631792
1 Pudgy Penguins(PENGU) से NAD
$0.51392366
1 Pudgy Penguins(PENGU) से NOK
kr0.29246505
1 Pudgy Penguins(PENGU) से NZD
$0.04918069
1 Pudgy Penguins(PENGU) से PAB
B/.0.029101
1 Pudgy Penguins(PENGU) से PGK
K0.12309723
1 Pudgy Penguins(PENGU) से QAR
ر.ق0.10621865
1 Pudgy Penguins(PENGU) से RSD
дин.2.91970333

Pudgy Penguins संसाधन

Pudgy Penguins को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Pudgy Penguins वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Pudgy Penguins

आज Pudgy Penguins (PENGU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PENGU प्राइस 0.029101 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PENGU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PENGU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.029101 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pudgy Penguins का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PENGU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.83B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PENGU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PENGU की मार्केट में उपलब्ध राशि 62.86B USD है.
PENGU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PENGU ने 0.05738 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PENGU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PENGU ने 0.003714633269373105 USD की ATL प्राइस देखी.
PENGU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PENGU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 16.11M USD है.
क्या PENGU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PENGU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PENGU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:17:41 (UTC+8)

Pudgy Penguins (PENGU) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

प्रिवी क्या है? 75M+ खातों द्वारा विश्वसनीय एंटरप्राइज वेब3 वॉलेट प्लेटफॉर्म में गहराई से डूबकी

प्रिवी एक वेब3 वॉलेट अवसंरचना प्लेटफॉर्म है जिसे बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरल APIs के माध्यम से, डेवलपर्स जैसे उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, वॉलेट निर्माण, और लेनदेन पर हस्ताक्षर करने जैसी फ़ंक्शंस को तेजी से एकीकृत कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म बैंक-ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए TEE प्रौद्योगिकी और कुंजी विभाजन का उपयोग करता है, कई लॉगिन विधियों और ब्लॉकचेन नेटवर्कों का समर्थन करता है, और वर्तमान में 1,500 से अधिक अनुप्रयोगों में 75 मिलियन से अधिक खातों का प्रबंधन करता है।

August 28, 2025

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

