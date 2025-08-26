Non-Playable Coin (NPC) क्या है

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Non-Playable Coin MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है.



Non-Playable Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Non-Playable Coin (NPC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Non-Playable Coin (NPC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Non-Playable Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

Non-Playable Coin (NPC) टोकन का अर्थशास्त्र

Non-Playable Coin (NPC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NPC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Non-Playable Coin (NPC) कैसे खरीदें

NPC लोकल करेंसी में

Non-Playable Coin संसाधन

Non-Playable Coin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Non-Playable Coin आज Non-Playable Coin (NPC) का मूल्य कितना है? USD में लाइव NPC प्राइस 0.022301 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. NPC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.022301 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए NPC से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Non-Playable Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? NPC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 167.45M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. NPC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? NPC की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.51B USD है. NPC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? NPC ने 0.06683314102574428 USD की ATH प्राइस हासिल की. NPC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? NPC ने 0.000004232086353491 USD की ATL प्राइस देखी. NPC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? NPC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 375.10K USD है. क्या NPC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NPC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NPC का प्राइस का अनुमान देखें.

Non-Playable Coin (NPC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8) प्रकार जानकारी 08-28 18:39:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen 08-28 16:50:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High 08-28 15:25:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history 08-28 05:13:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today 08-27 15:39:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million 08-25 21:14:39 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

