Mysterium (MYST) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2058 है. पिछले 24 घंटों में, MYST ने $ 0.2045 के कम और $ 0.2098 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MYST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.648429870605469 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0195606770677 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MYST में +0.19%, 24 घंटों में -1.20%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mysterium (MYST) मार्केट की जानकारी
No.1504
$ 4.12M
$ 4.12M$ 4.12M
$ 61.95K
$ 61.95K$ 61.95K
$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M
20.03M
20.03M 20.03M
32,433,365
32,433,365 32,433,365
32,433,365
32,433,365 32,433,365
61.76%
ETH
Mysterium का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 61.95K है. MYST की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.03M है, कुल आपूर्ति 32433365 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.67M है.
Mysterium (MYST) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Mysterium के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0025
-1.20%
30 दिन
$ -0.0343
-14.29%
60 दिन
$ -0.0155
-7.01%
90 दिन
$ -0.0314
-13.24%
Mysterium के मूल्य में आज आया अंतर
आज MYST में $ -0.0025 (-1.20%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Mysterium के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0343 (-14.29%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Mysterium के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MYST में $ -0.0155 (-7.01%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Mysterium के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0314 (-13.24%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Mysterium (MYST) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.
Mysterium MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Mysterium निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - MYST की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - Mysterium के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Mysterium खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
Mysterium प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mysterium (MYST) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mysterium (MYST) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mysterium के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Mysterium (MYST) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MYST टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Mysterium (MYST) कैसे खरीदें
क्या आपको Mysterium कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Mysterium खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.
