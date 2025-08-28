MetaMUI (MMUI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0646 है. पिछले 24 घंटों में, MMUI ने $ 0.064 के कम और $ 0.0654 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MMUI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.96302911550904 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02990363044572816 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MMUI में 0.00%, 24 घंटों में -0.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MetaMUI (MMUI) मार्केट की जानकारी
MetaMUI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.77M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 20.54K है. MMUI की मार्केट में उपलब्ध राशि 476.25M है, कुल आपूर्ति 800000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.68M है.
MetaMUI (MMUI) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में MetaMUI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.000194
-0.30%
30 दिन
$ -0.0139
-17.71%
60 दिन
$ +0.0135
+26.41%
90 दिन
$ +0.018
+38.62%
MetaMUI के मूल्य में आज आया अंतर
आज MMUI में $ -0.000194 (-0.30%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
MetaMUI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0139 (-17.71%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
MetaMUI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MMUI में $ +0.0135 (+26.41%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
MetaMUI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.018 (+38.62%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
MetaMUI (MMUI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.
MetaMUI प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MetaMUI (MMUI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MetaMUI (MMUI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MetaMUI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
MetaMUI (MMUI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MMUI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
