MetaMUI (MMUI) क्या है

MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.

MetaMUI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MetaMUI (MMUI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MetaMUI (MMUI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MetaMUI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

MetaMUI (MMUI) टोकन का अर्थशास्त्र

MetaMUI (MMUI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MMUI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

MetaMUI (MMUI) कैसे खरीदें

क्या आपको MetaMUI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से MetaMUI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MMUI लोकल करेंसी में

MetaMUI संसाधन

MetaMUI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आज MetaMUI (MMUI) का मूल्य कितना है? USD में लाइव MMUI प्राइस 0.0646 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. MMUI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.0646 है. MetaMUI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? MMUI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.77M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. MMUI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? MMUI की मार्केट में उपलब्ध राशि 476.25M USD है. MMUI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? MMUI ने 0.96302911550904 USD की ATH प्राइस हासिल की. MMUI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? MMUI ने 0.02990363044572816 USD की ATL प्राइस देखी. MMUI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? MMUI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 20.54K USD है.

