Mitosis मूल्य(MITO)
आज Mitosis (MITO) का लाइव मूल्य $ 0.07549 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.03% का बदलाव आया है. मौजूदा MITO से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.07549 प्रति MITO है.
$ 14.82M के मार्केट कैप के अनुसार Mitosis करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 196.27M MITO है. पिछले 24 घंटों के दौरान, MITO की ट्रेडिंग $ 0.0753 (निम्न) और $ 0.07926 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में MITO में पिछले एक घंटे में -1.56% और पिछले 7 दिनों में -12.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.02K तक पहुँच गया.
Mitosis का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.82M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.02K है. MITO की मार्केट में उपलब्ध राशि 196.27M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 75.49M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Mitosis के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0023554
|-3.03%
|30 दिन
|$ -0.04846
|-39.10%
|60 दिन
|$ -0.1726
|-69.58%
|90 दिन
|$ +0.06549
|+654.90%
आज MITO में $ -0.0023554 (-3.03%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.04846 (-39.10%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MITO में $ -0.1726 (-69.58%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.06549 (+654.90%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Mitosis (MITO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Mitosis प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Mitosis के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.
Mitosis को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 MITO = 0.07549 USD