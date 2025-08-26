Massa (MAS) क्या है

Massa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications.

Massa प्राइस का अनुमान (USD)

Massa (MAS) टोकन का अर्थशास्त्र

Massa (MAS) कैसे खरीदें

Massa संसाधन

Massa को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Massa आज Massa (MAS) का मूल्य कितना है? USD में लाइव MAS प्राइस 0.0132 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. MAS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.0132 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MAS से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Massa का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? MAS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. MAS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? MAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है. MAS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? MAS ने 0.14257587712244194 USD की ATH प्राइस हासिल की. MAS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? MAS ने 0.01221431094839189 USD की ATL प्राइस देखी. MAS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? MAS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 38.39K USD है. क्या MAS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MAS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MAS का प्राइस का अनुमान देखें.

Massa (MAS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

