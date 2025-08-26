LEOX की अधिक जानकारी

Galileo Protocol लोगो

Galileo Protocol मूल्य(LEOX)

1 LEOX से USD लाइव प्राइस:

$0.0638
$0.0638$0.0638
+0.15%1D
USD
Galileo Protocol (LEOX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:40:13 (UTC+8)

Galileo Protocol (LEOX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0616
$ 0.0616$ 0.0616
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0652
$ 0.0652$ 0.0652
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0616
$ 0.0616$ 0.0616

$ 0.0652
$ 0.0652$ 0.0652

$ 1.9395850512596111
$ 1.9395850512596111$ 1.9395850512596111

$ 0.03772499667759367
$ 0.03772499667759367$ 0.03772499667759367

+0.15%

+0.15%

+4.41%

+4.41%

Galileo Protocol (LEOX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0638 है. पिछले 24 घंटों में, LEOX ने $ 0.0616 के कम और $ 0.0652 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LEOX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.9395850512596111 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03772499667759367 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LEOX में +0.15%, 24 घंटों में +0.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Galileo Protocol (LEOX) मार्केट की जानकारी

No.4343

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.93K
$ 58.93K$ 58.93K

$ 9.57M
$ 9.57M$ 9.57M

0.00
0.00 0.00

150,000,000
150,000,000 150,000,000

50,673,440
50,673,440 50,673,440

0.00%

ETH

Galileo Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.93K है. LEOX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 50673440 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.57M है.

Galileo Protocol (LEOX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Galileo Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000096+0.15%
30 दिन$ +0.0003+0.47%
60 दिन$ +0.0067+11.73%
90 दिन$ +0.0008+1.26%
Galileo Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज LEOX में $ +0.000096 (+0.15%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Galileo Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0003 (+0.47%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Galileo Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LEOX में $ +0.0067 (+11.73%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Galileo Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0008 (+1.26%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Galileo Protocol (LEOX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Galileo Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Galileo Protocol (LEOX) क्या है

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Galileo Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Galileo Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- LEOX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Galileo Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Galileo Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Galileo Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Galileo Protocol (LEOX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Galileo Protocol (LEOX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Galileo Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Galileo Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Galileo Protocol (LEOX) टोकन का अर्थशास्त्र

Galileo Protocol (LEOX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LEOX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Galileo Protocol (LEOX) कैसे खरीदें

क्या आपको Galileo Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Galileo Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

LEOX लोकल करेंसी में

1 Galileo Protocol(LEOX) से VND
1,678.897
1 Galileo Protocol(LEOX) से AUD
A$0.096976
1 Galileo Protocol(LEOX) से GBP
0.047212
1 Galileo Protocol(LEOX) से EUR
0.05423
1 Galileo Protocol(LEOX) से USD
$0.0638
1 Galileo Protocol(LEOX) से MYR
RM0.268598
1 Galileo Protocol(LEOX) से TRY
2.624732
1 Galileo Protocol(LEOX) से JPY
¥9.3148
1 Galileo Protocol(LEOX) से ARS
ARS$85.066454
1 Galileo Protocol(LEOX) से RUB
5.1359
1 Galileo Protocol(LEOX) से INR
5.599726
1 Galileo Protocol(LEOX) से IDR
Rp1,045.901472
1 Galileo Protocol(LEOX) से KRW
88.610544
1 Galileo Protocol(LEOX) से PHP
3.63979
1 Galileo Protocol(LEOX) से EGP
￡E.3.093662
1 Galileo Protocol(LEOX) से BRL
R$0.345158
1 Galileo Protocol(LEOX) से CAD
C$0.087406
1 Galileo Protocol(LEOX) से BDT
7.755528
1 Galileo Protocol(LEOX) से NGN
98.002542
1 Galileo Protocol(LEOX) से COP
$257.25755
1 Galileo Protocol(LEOX) से ZAR
R.1.130536
1 Galileo Protocol(LEOX) से UAH
2.629198
1 Galileo Protocol(LEOX) से VES
Bs9.1872
1 Galileo Protocol(LEOX) से CLP
$61.7584
1 Galileo Protocol(LEOX) से PKR
Rs18.083472
1 Galileo Protocol(LEOX) से KZT
34.282292
1 Galileo Protocol(LEOX) से THB
฿2.06393
1 Galileo Protocol(LEOX) से TWD
NT$1.947814
1 Galileo Protocol(LEOX) से AED
د.إ0.234146
1 Galileo Protocol(LEOX) से CHF
Fr0.05104
1 Galileo Protocol(LEOX) से HKD
HK$0.497002
1 Galileo Protocol(LEOX) से AMD
֏24.378618
1 Galileo Protocol(LEOX) से MAD
.د.م0.574838
1 Galileo Protocol(LEOX) से MXN
$1.191146
1 Galileo Protocol(LEOX) से SAR
ريال0.23925
1 Galileo Protocol(LEOX) से PLN
0.23287
1 Galileo Protocol(LEOX) से RON
лв0.276892
1 Galileo Protocol(LEOX) से SEK
kr0.605462
1 Galileo Protocol(LEOX) से BGN
лв0.106546
1 Galileo Protocol(LEOX) से HUF
Ft21.700294
1 Galileo Protocol(LEOX) से CZK
1.341714
1 Galileo Protocol(LEOX) से KWD
د.ك0.019459
1 Galileo Protocol(LEOX) से ILS
0.211816
1 Galileo Protocol(LEOX) से AOA
Kz58.158166
1 Galileo Protocol(LEOX) से BHD
.د.ب0.0239888
1 Galileo Protocol(LEOX) से BMD
$0.0638
1 Galileo Protocol(LEOX) से DKK
kr0.40832
1 Galileo Protocol(LEOX) से HNL
L1.669008
1 Galileo Protocol(LEOX) से MUR
2.937352
1 Galileo Protocol(LEOX) से NAD
$1.126708
1 Galileo Protocol(LEOX) से NOK
kr0.642466
1 Galileo Protocol(LEOX) से NZD
$0.107822
1 Galileo Protocol(LEOX) से PAB
B/.0.0638
1 Galileo Protocol(LEOX) से PGK
K0.269874
1 Galileo Protocol(LEOX) से QAR
ر.ق0.23287
1 Galileo Protocol(LEOX) से RSD
дин.6.409986

Galileo Protocol संसाधन

Galileo Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Galileo Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Galileo Protocol

आज Galileo Protocol (LEOX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LEOX प्राइस 0.0638 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LEOX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LEOX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0638 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Galileo Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LEOX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LEOX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LEOX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
LEOX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LEOX ने 1.9395850512596111 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LEOX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LEOX ने 0.03772499667759367 USD की ATL प्राइस देखी.
LEOX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LEOX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.93K USD है.
क्या LEOX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LEOX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LEOX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:40:13 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

LEOX-से-USD कैलकुलेटर

राशि

LEOX
LEOX
USD
USD

1 LEOX = 0.0638 USD

LEOX ट्रेड करें

LEOXUSDT
$0.0638
$0.0638$0.0638
+0.31%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस