Love Earn Enjoy (LEE) रियल-टाइम प्राइस $ 1.569 है. पिछले 24 घंटों में, LEE ने $ 1.56 के कम और $ 1.58 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LEE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.0259402112229754 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.6890666926565885 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LEE में -0.07%, 24 घंटों में +0.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -24.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Love Earn Enjoy (LEE) मार्केट की जानकारी
No.3891
Love Earn Enjoy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 199.94K है. LEE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 7000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.98B है.
Love Earn Enjoy (LEE) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Love Earn Enjoy के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.00094
+0.06%
30 दिन
$ -0.637
-28.88%
60 दिन
$ -0.667
-29.84%
90 दिन
$ -0.921
-36.99%
Love Earn Enjoy के मूल्य में आज आया अंतर
आज LEE में $ +0.00094 (+0.06%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Love Earn Enjoy के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.637 (-28.88%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Love Earn Enjoy के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LEE में $ -0.667 (-29.84%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Love Earn Enjoy के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.921 (-36.99%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Love Earn Enjoy (LEE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences.
Love Earn Enjoy MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Love Earn Enjoy निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - LEE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - Love Earn Enjoy के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Love Earn Enjoy खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
Love Earn Enjoy प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Love Earn Enjoy (LEE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Love Earn Enjoy (LEE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Love Earn Enjoy के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Love Earn Enjoy (LEE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LEE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Love Earn Enjoy (LEE) कैसे खरीदें
क्या आपको Love Earn Enjoy कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Love Earn Enjoy खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.
