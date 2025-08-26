ITHACA की अधिक जानकारी

Ithaca Protocol लोगो

Ithaca Protocol मूल्य(ITHACA)

1 ITHACA से USD लाइव प्राइस:

$0.008532
$0.008532$0.008532
+5.39%1D
USD
Ithaca Protocol (ITHACA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:54:24 (UTC+8)

Ithaca Protocol (ITHACA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.008065
$ 0.008065$ 0.008065
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00869
$ 0.00869$ 0.00869
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.008065
$ 0.008065$ 0.008065

$ 0.00869
$ 0.00869$ 0.00869

$ 0.18434736365349902
$ 0.18434736365349902$ 0.18434736365349902

$ 0.004934531351990261
$ 0.004934531351990261$ 0.004934531351990261

-1.65%

+5.39%

-1.80%

-1.80%

Ithaca Protocol (ITHACA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.008532 है. पिछले 24 घंटों में, ITHACA ने $ 0.008065 के कम और $ 0.00869 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ITHACA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.18434736365349902 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.004934531351990261 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ITHACA में -1.65%, 24 घंटों में +5.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ithaca Protocol (ITHACA) मार्केट की जानकारी

No.2294

$ 680.73K
$ 680.73K$ 680.73K

$ 93.59K
$ 93.59K$ 93.59K

$ 8.53M
$ 8.53M$ 8.53M

79.79M
79.79M 79.79M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7.97%

BSC

Ithaca Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 680.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 93.59K है. ITHACA की मार्केट में उपलब्ध राशि 79.79M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.53M है.

Ithaca Protocol (ITHACA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Ithaca Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00043636+5.39%
30 दिन$ +0.000052+0.61%
60 दिन$ +0.003142+58.29%
90 दिन$ -0.001418-14.26%
Ithaca Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज ITHACA में $ +0.00043636 (+5.39%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Ithaca Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000052 (+0.61%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Ithaca Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ITHACA में $ +0.003142 (+58.29%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Ithaca Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.001418 (-14.26%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Ithaca Protocol (ITHACA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Ithaca Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Ithaca Protocol (ITHACA) क्या है

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Ithaca Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Ithaca Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ITHACA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Ithaca Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Ithaca Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Ithaca Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ithaca Protocol (ITHACA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ithaca Protocol (ITHACA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ithaca Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ithaca Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Ithaca Protocol (ITHACA) टोकन का अर्थशास्त्र

Ithaca Protocol (ITHACA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ITHACA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Ithaca Protocol (ITHACA) कैसे खरीदें

क्या आपको Ithaca Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Ithaca Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ITHACA लोकल करेंसी में

1 Ithaca Protocol(ITHACA) से VND
224.51958
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से AUD
A$0.01305396
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से GBP
0.00631368
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से EUR
0.0072522
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से USD
$0.008532
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से MYR
RM0.03600504
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से TRY
0.35100648
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से JPY
¥1.254204
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से ARS
ARS$11.37597156
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से RUB
0.686826
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से INR
0.74987748
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से IDR
Rp139.86883008
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से KRW
11.84992416
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से PHP
0.48768912
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से EGP
￡E.0.41371668
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से BRL
R$0.04615812
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से CAD
C$0.01168884
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से BDT
1.03714992
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से NGN
13.10591988
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से COP
$34.403157
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से ZAR
R.0.15118704
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से UAH
0.35160372
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से VES
Bs1.228608
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से CLP
$8.258976
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से PKR
Rs2.41831008
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से KZT
4.58458488
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से THB
฿0.27609552
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से TWD
NT$0.26039664
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से AED
د.إ0.03131244
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से CHF
Fr0.0068256
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से HKD
HK$0.06646428
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से AMD
֏3.26016252
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से MAD
.د.م0.07687332
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से MXN
$0.15929244
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से SAR
ريال0.031995
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से PLN
0.0311418
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से RON
лв0.03702888
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से SEK
kr0.08096868
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से BGN
лв0.01424844
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से HUF
Ft2.90198916
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से CZK
0.17942796
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से KWD
د.ك0.00260226
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से ILS
0.02832624
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से AOA
Kz7.77751524
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से BHD
.د.ب0.003216564
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से BMD
$0.008532
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से DKK
kr0.0546048
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से HNL
L0.22319712
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से MUR
0.39178944
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से NAD
$0.15067512
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से NOK
kr0.08600256
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से NZD
$0.01441908
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से PAB
B/.0.008532
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से PGK
K0.03609036
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से QAR
ر.ق0.0311418
1 Ithaca Protocol(ITHACA) से RSD
дин.0.85712472

Ithaca Protocol संसाधन

Ithaca Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Ithaca Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Ithaca Protocol

आज Ithaca Protocol (ITHACA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ITHACA प्राइस 0.008532 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ITHACA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ITHACA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.008532 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ithaca Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ITHACA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 680.73K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ITHACA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ITHACA की मार्केट में उपलब्ध राशि 79.79M USD है.
ITHACA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ITHACA ने 0.18434736365349902 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ITHACA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ITHACA ने 0.004934531351990261 USD की ATL प्राइस देखी.
ITHACA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ITHACA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 93.59K USD है.
क्या ITHACA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ITHACA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ITHACA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:54:24 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

ITHACA-से-USD कैलकुलेटर

राशि

ITHACA
ITHACA
USD
USD

1 ITHACA = 0.008532 USD

ITHACA ट्रेड करें

ITHACAUSDT
$0.008532
$0.008532$0.008532
+5.39%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस